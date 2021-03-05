Adana’da 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin düzenlediği operasyonlarda 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 432 litre sahte rakı, 185 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonette de arama yaptı. Aramada kamyonetin kasasında 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, Reşatbey Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri ile Hadırlı Mahallesi’nde içki imalathanesi olarak kullanılan bir ikamete baskın yaptı. Baskında 432 litre sahte rakı, 185 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Her üç olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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