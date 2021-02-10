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Adana’da 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin bir depoya düzenlediği baskında 2 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, T.D. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde tespit edilen bir depoya baskın yaptı. Aramalarda, 2 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen T.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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