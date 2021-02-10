Adana’da 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin bir depoya düzenlediği baskında 2 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, T.D. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde tespit edilen bir depoya baskın yaptı. Aramalarda, 2 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen T.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Tayfur KARA/ Hakan AKGÜN/ SAMSUN (DHA)- SAMSUN'da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek için bir araya…
Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, müşterilerinden topladığı 2 milyon liralık para ve altınlarla…
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’da, Halil Kermeli (28) kendisine borcu olan kişiyi evde bulamayınca…
Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği belirtilen Okay…
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de bir film platosunda çekildiği belirlenen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Boğaziçi misafirhanemiz…
Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Geyve ilçesinde yaşayan Terzioğlu ailesine ait, aile kabristanlığında…