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Ana Sayfa Güncel Haberler Adana’da 2 kadın vurularak öldürüldü//Ek fotoğraflar
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Oktay: KKTC tarımı şahlanacak
MAHMUT DOĞA, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC ile ekonomik ve...
Tuzla ve Esenyurt’taki kaçak sigara operasyonu kamerada
Yalın ONAT - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - TUZLA ve Esenyurt'ta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 105 bin 750...
Keçiörenli çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'e bağlı köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için geçtiğimiz hafta Kösrelik köyünde gerçekleştirdiği sebze fidesi dağıtımını bu kez de Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerinde yaptı. Altınok, “Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerimizde üretim yapan çiftçilerimize 87 bin 680 adet domates, biber ve salatalık fidesi dağıtımı yaptık.Tarımsal desteğimizi her geçen yıl artırmak için hem fide üretimi yapıyoruz hem de bunları ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz.” dedi.
Pandemi yeme alışkanlıklarını değiştirdi
İSTANBUL, (DHA) - Kovid-19 ile birlikte hayat tarzlarının değişimi, yeme alışkanlıkları da etkiledi. Pandemi koşullarında sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Diyetisyen Gonca Güzel Ünal doğru beslenme konusunda...