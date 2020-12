Adana’da 19 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Mersin’de pazarcılık yaptığı belirlenen Metin C.’nin, 10 Aralık günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunu kullanarak Adana’ya geldiğini tespit eden polis, kentin girişinde önlem aldı. Otoyoldaki polis kontrol noktasında aracı durdurulan Metin C., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Metin C., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

