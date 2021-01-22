Adana’da 18 kişilik midibüsten 34 yolcu indi

ADANA, (DHA)- ADANA’da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu 18 kişilik midibüsten 34 yolcu indi. Aday sürücü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Ali Delili’ye fazla yolcu taşıma ve izinsiz ticari taşımacılık yapmaktan 16 bin 316 lira para ceza uygulanıp, sürücü belgesi iptal edildi.

Tarsus- Adana karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, camları filmli olduğu için şüphelendikleri 33 MA 7683 plakalı midibüsü durdurdu. Ekipler, 18 kişilik midibüste 34 kişinin taşındığını belirledi.

Suriye uyruklu sürücü Ali Delli’nin aday sürücü olduğu ve taşımacılık izninin olmadığı belirlendi. Fazla yolcu taşıdığı ve izinsiz ticari taşımacılık yaptığı gerekçesiyle Delli’nin sürücü belgesi iptal edilerek 16 bin 316 lira para cezası uygulandı.

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