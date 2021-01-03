Adana’da, 1640 litre sahte içki ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, polis ekiplerinin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında 1640 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’ndeki evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada, 1640 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyete götürüldü.

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