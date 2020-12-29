Adana’da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 10 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen iki depoya baskın yaptı. Aramalarda, 10 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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