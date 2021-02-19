Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon/ Fotoğraflar

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Namık Kemal Üniversitesi’nde 220 bin PCR testi yapıldı
Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, koronavirisün başladığı ilk günden bu yana 220 bin PCR testi yaptıkları...
2 yıllık rapor oyunu bozulan profesörün, kamu görevinden çıkartılması istendi
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Ayvalık’ta hortumdan batan tekneleri kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik desteği
Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yaşanan hortum nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında hasar meydana gelirken; batan 15 tekneyi...