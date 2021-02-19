Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon/ Fotoğraflar

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, koronavirisün başladığı ilk günden bu yana 220 bin PCR testi yaptıkları...