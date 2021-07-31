Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılarına 11 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da merkezli 8 ilde, satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden, aralarında şebeke lideri Serkan T.’nin de bulunduğu 11’i mahkemece tutuklandı. Şebeke liderinin eşi Kübra T.’nin de aralarında olduğu 21 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 kişiyi 250 bin TL dolandıran şebekeyi deşifre etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ‘bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı’ yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, liderliğini Serkan T.’nin yaptığını belirlediği şebekeye Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya’da 27 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, Serkan T. ile eşi Kübra T.’nin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 32 şüpheli gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve para, dizüstü bilgisayar ile dijital materyallere el koyuldu. Kübra- Serkan T.’nin dolandırıcılığı meslek haline getirdikleri ve sahte ilanlar vererek günde 5 kişiyi dolandırıp, 500 TL elde ettikleri belirlendi. Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında şebeke lideri Serkan T.’nin de bulunduğu 11 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şebeke liderinin eşi Kübra T.’nin de aralarında olduğu 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla 6 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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