Ana Sayfa Güncel Haberler Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 41 gözaltı/ Ek fotoğraflar
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