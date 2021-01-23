Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 41 gözaltı/ Ek fotoğraflar

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te baklava ustası Ömer Çelebioğulları, çölyak hastalarının tatlı yiyebilmesi için 'glutensiz baklava' üretiyor. Çelebioğulları, yapılan baklavanın normal baklavadan daha meşakkatli...