Kadınlara 14 yıldır teknoloji eğitimi veren ‘Kadın için Teknoloji’ projesi, Covid-19 nedeniyle eğitimlerine online olarak devam ediyor. Teknosa’nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından beri aralıksız olarak sürdürdüğü eğitim kapsamında 2020 yılında dijital okur-yazarlık eğitimlerinde en az 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.