Adana Demirspor – Sampdoria: 2-2

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Can ÇELIK/ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Fatih Karatağ, Niyazi Atakan Ataseven

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç-Semih, Samet (Dk.61 Manev) İsmail, Rodrigues (Dk.86 Abdurrahim) Stambouli (Dk.86 Mustafa) Emre (Dk.46 Belhanda), Ndiaye (Dk.46 Gökhan), Onyekuru, Berk (Dk.61 Bjarnason), Akintola (Dk.46 Erhun)

SAMPDORIA: Emil (Dk.75 Ravaglia)- Bruno (Dk.86 Ferrari) Tomasso (Dk.86 Montevago), Verre (Dk.74 Trimboli) Rincon (Dk.74 Yepes), Caputo(Dk.86 Savio), Augusto (Dk.86 Vieria) Omar, Murillo, Gabbiadini (Dk.74 Duricic) Mehdi (Dk.86 Paoletti)

GOLLER: Dk.13 Berk Dk.90+5 Gökhan (Adana Demirspor) Dk.33 Caputo, Dk.37 Murillo (Sampdoria)

SARI KARTLAR: Belhanda (Adana Demirspor) Murillo, Yepes (Sampdoria)

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Italya Seri A ekibi Sampdoria’ya ile 2-2 berabere kaldı.

23’üncü dakikada Sampdoria’nin soldan atağında Verre’nin pasında Caputo ceza alanına girip sert vurdu, kaleci Ertaç, topu yumruklayarak kornere gönderdi.

27’nci dakikada Adana Demirspor atağında Akintola, soldan derine inerek topu yerden ceza alanına gönderdi. Emre Akbaba’nın kaleciden dönen şutunu Berk kafa vuruşuyla tamamladı:1-0.

33’üncü dakikada Sampdoria’nın sağdan kazandığı korner atışını kullanan Gabbiadini’in kale önüne ortasında Caputo gelişine vurup topu ağlara gönderdi: 1-1.

37’nci dakikada Sampdoria sağdan korner atışı kazandı. Gabbiadini’nin ortasında Murillo, topa yükselen kaleci Ertaç’tan önce kafayı vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

İlk yarı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

59’uncu dakikada Mehdi’nin sağdan pasında ceza alanında Verre topu kontrol edip şutunu çekti ama kaleci Ertaç gole izin vermedi.

83’üncü dakikada Adana Demirspor atağında Rodrigues’in pasında topla buluşan Belhanda’nın şutu direkten auta çıktı.

90+5’inci dakikada Adana Demirspor atağında Abdurrahim Dursun ceza yayı önünde bulunan Gökhan İnler’i gördü. Gökhan’ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)