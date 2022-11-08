Adana Demirspor – Nazilli Belediyespor: 4-3

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Murat Şener

ADANA DEMİRSPOR: Karacic- İsmail Çokçalış, Manev, Rakitskiy (Dk. 46 Semih Güler), Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Gökhan İnler (Dk. 90+1 Mustafa Kapı), Gökhan Töre (Dk. 46 Nongoh), Erhun Öztümer (Dk. 71 Salih Karvazlı), Berk Yıldız (Dk. 46 Onyekuru), Assombalonga

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Canberk Aydemir- Çağrı Bülbül, Emre Toptan, Bilal Ceylan, Doğukan Nelik, Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım, Nurettin Çağlar (Dk. 82 Mert Estik), Alim Harlak, Hüseyin Çolak (Dk. 27 Kaan Kılıçaslan), Berkay Aydoğmuş

SARI KARTLAR: Abdurrahim Dursun, Bjarnason (Adana Demirspor) – Çağrı Bülbül, Mert Estik, Mehmet Ersavaş, Doğukan Nelik (Nazilli Belediyespor)

GOLLER: Dk.15, Dk. 29 (P), Dk. 51 ve Dk. 90+6 (P) Assombalonga (Adana Demirspor) – Dk. 13 Berkay Aydoğmuş, Dk. 34 Kaan Kılıçaslan, Dk. 63 Furkan Apaydın (Nazilli Belediyespor)

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Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Adana Demirspor, sahasında Eşin Group Nazilli Belediyespor’u 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

5’inci dakikada Nazilli Belediyespor’da sağ kanattan rakip ceza sahasına sokulan Berkay Aydoğmuş’un uzak köşeye sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

13’üncü dakikada sağ kanattan atak geliştiren Nazilli Belediyespor’da Alim Harlak, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Berkay Aydoğmuş’un sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

15’inci dakikada Adana Demirspor’da Rakitskiy, topu rakip savunmanın arkasına sarkan Assombalonga’ya gönderdi. Ceza sahasının sol çaprazında topu önüne alan Assombalonga’nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

28’inci dakikada Adana Demirspor’da Bjarnason, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Bjarnason, Nurettin Çağlar ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

29’uncu dakikada Assombalonga’nın penaltı atışında top ağlara gitti: 2-1.

34’üncü dakikada Nazilli Belediyespor’un atağında, rakip savunmanın arkasına sarkan Kaan Kılıçaslan’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

51’inci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Abdurrahim Dursun, topu ceza sahası yayındaki Assombalonga’ya gönderdi. Topu kontrol eden Assombalonga’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

63’üncü dakikada Nazilli Belediyespor’da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta rakip savunma arasından yükselen Nurettin Çağlar’ın kafa vuruşunu kaleci Karacic kurtardı. Dönen topa yükselen Furkan Apaydın’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

90+5’inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga, Furkan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Emre Kargın, penaltı noktasını gösterdi.

90+6’ncı dakikada Assombalonga penaltı vuruşunu gole çevirdi: 4-3.

Karşılaşma Adana Demirspor’un 4-3’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)