Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçının ardından

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Anıl ATAR – Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) – Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyuncularının büyük fedakarlık yaptığı bir maçta galibiyet almanın, memnuniyet verici olduğunu belirten Vincenzo Montella, “Zorlu bir maçta, çok mutlu olduğum bir galibiyet aldık. Aslında maçı tam istediğimiz gibi bitiremedik. Takımın performansından çok memnunum. Sonuna kadar skoru korumayı başardılar. Takvime baktığımızda 72 saat bile geçmeden tekrar bir maça çıktık. Rakipten 40 dakika fazla oynayarak maça çıkmak zorunda kaldık. Zor şartlar altında galip gelmekten dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

PIRLO: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Eksik oyuncular konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Andre Pirlo, “İyi bir takıma karşı, iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncularım elinden geleni yaptı. Tek negatif durum, maalesef bu maçtan puan çıkaramamamız oldu” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Andrea Pirlo’nun açıklamaları

– Vincenzo Montella’nın açıklamaları

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(FOTOĞRAFLI)