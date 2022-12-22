Adana Demirspor – Çaykur Rizespor: 3-4

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Anıl ATAR / ADANA, (DHA)-

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mert Güzenge, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir – Abdurrahim Dursun, Samet Akaydın (Dk. 91 Semih Güler), Manev, İsmail Çokçalış (Dk. 65 Rodrigues), Bjarnason (Dk. 46 Emre Akbaba), Akintola, N’Diaye (Dk. 65 Stambouli), Berk Yıldız (Dk. 46 Erhun Öztümer), Gökhan İnler (Dk. 65 Yusuf Sarı), Onyekuru

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen – Eren Emre (Dk. 71 Bahadır Öztürk), Mithat Pala, Sefa Yılmaz (Dk. 79 Alberk Koç), Mendes (Dk. 61 Alper Potuk), Anıl Yaşar (Dk. 79 Emirhan Topçu), Benhur Keser, Miya (Dk. 61 Kubilay Kanatsızkuş), Ercan Coşkun, Papa, Deniz Hümmet (Dk. 106 Berkay Uzun)

GOLLER: Dk. 68 (P) Akintola, Dk. 85 Emre Akbaba, Dk. 116 Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Dk. 7 Sefa Yılmaz, Dk. 45+1 Deniz Hümmet, Dk. 105 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 108 Alberk Koç (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Onyekuru, N’Diaye (Adana Demirspor), Zafer Görgen, Mithat Pala, Sefa Yılmaz, Ercan Coşkun, Bülent Korkmaz (Çaykur Rizespor)

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur maçında evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’a normal süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatmalar sonunda 4-3 mağlup olarak elendi.

2’ncı dakikada Adana Demirspor’da Onyekuru, çalımlarla rakip ceza sahasına girip, topu Abdurrahim’e gönderdi. Topla buluşan Abdurrahim’in bekletmeden yaptığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

7’nci dakikada Çaykur Rizespor’da sol kanattan topla ileri çıkan Deniz, rakip ceza sahası önündeki Sefa’ya pasını gönderdi. Topla buluşan Sefa’nın uzaktan sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

28’inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor’da Gökhan İnler, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselip topu alan Onyekuru’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Zafer’de kaldı.

45+1’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Rizespor’da Benhur, topu ceza sahasına gönderdi. Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Deniz’in önünde kaldı. Deniz’in altıpas içinden yaptığı sert şutta top ağlarla buluştu: 0-2.

Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

49’uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da N’Diaye, topu Onyekuru’ya gönderdi. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Onyekuru’nun sert şutunda top direğe çarpıp auta gitti.

66’ncı dakikada Adana Demirspor’da Onyekuru’nun ceza sahası içinden yaptığı şutta top, Eren Emre’nin eline çarptı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

68’inci dakikada penaltı vuruşu kazanan Adana Demirspor’da topun başına Akintola geçti. Akintola’nın sert şutunda top ve kaleci Zafer ayrı köşelere gitti: 1-2.

85’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Stambouli, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

87’nci dakikada Çaykur Rizespor’un atağında Alberk, çalımlarla sol çaprazdan içeri girmeye çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

89’uncu dakikada Çaykur Rizespor’un penaltı vuruşunda topun başına Benhur geçti. Benhur’un şutunda kaleci Ertaç topu çeldi. Benhur, dönen topa bir kez daha vurdu ancak Ertaç bir kez daha gole izin vermedi.

Maçın normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

105’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Çaykur Rizespor’da Benhur’un sert şutunda kaleci Ertaç topu çeldi. Dönen topu takip eden Kubilay’ın tek vuruşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti ve ağlarla buluştu: 2-3.

108’inci dakikada Çaykur Rizespor’un atağında kaleci Ertaç’tan seken topu takip eden Alberk, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-4.

116’ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Yusuf Sarı, çalımlarla ortaya doğru sokuldu. Yusuf’un ceza sahası dışından yaptığı yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-4.

Uzatmalar sonunda maç 4-3 Çaykur Rizespor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)