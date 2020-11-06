Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı (2)

BAŞKAN KARALAR: GENEL DURUMUM İYİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Karalar, “Genel durumum iyi. Tedbir amaçlı gözetime aldılar doktor arkadaşlarımız, biraz da ısrar ederek. Genel durumum iyi. Bir sıkıntı yok. Lütfen siz de kendinize iyi bakın, kendinizi iyi koruyun. En kısa sürede tekrar buluşmak dileğiyle” diye konuştu.