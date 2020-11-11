Ana Sayfa Güncel Haberler Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 5 ölü/ Ek fotoğraflar
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İncir işletmesi önünde park kavgası: 1 ölü
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Altun: Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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