Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (5)- Yeniden

Can ÇELİK- Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA’nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı tankerle çarpışan balıkçı teknesindeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu. Kayıp balıkçıyı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mersin’den gece saatlerinde denize açıldıktan sonra Karataş açıklarına gelen balıkçı teknesiyle sabaha karşı iletişim koptu. Metin Bütün, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep isimli kişi ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kişinin içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, balıkçı teknesinin Yunan bayraklı bir tankerle çarpıştığı belirlendi. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla balıkçılardan 4’ünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adana Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“11 Kasım saat 05.50’de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4’ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz” denildi.

‘GEMİLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREK’

Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan Şeref Türün, gemilerin bazen tekneleri fark edemediğini ve böyle bir felaketin yaşandığını kaydederek, “Gemilerin dikkat etmesi lazım, çünkü balıkçı tekneleri çapa atıyor, çok yoruluyorlar, bunun sonucunda teknede dinleniyorlar. Başımıza ilk defa gelen bir şey” diye konuştu.

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