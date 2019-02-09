CHP’nin, geçen seçimde, “Başka partinin arabasını burada görürsem kendilerine mezar kazmaya başlasınlar” diyen bir ismi belediye başkan adayı yapması üzerine sokağın tepkisini araştırdım.

İşte söyledikleri…

KABADAYI: Helal olsun CHP’ye… Vallahi ben onları böyle bilmezdim, adamın hasını, adayın âlasını çıkarmışlar şerefsizim… İşte böyle olacak yeğenim, entel dantel takımıyla yürümez bu işler…Aday gösterilen zata gidip ‘Emrindeyim abicim’ diyeceğim.

ENTELEKTÜEL: Olayı tek taraflı değil çeşitli boyutlarıyla analiz etmekte yarar var. Partinin hangi argümanları öne sürerek aday saptaması yaptığını iyi bilmek gerekiyor. Bunu bilmeden söylenecek sözler bizi yanılgıya götürür.

ESKİ HÜKÜMLÜ: Bizim de geçmişte çeşitli icraatlarımız var ve bu yüzden mapusanede biraz konakladık yani. Hatamız şu oldu. Mapustan çıktıktan sonra CHP’ye başvurup belediye başkan adayı olmak istediğimizi söyleyemedik. Ah, böyle benim gibi ne kabiliyetli insanlar kaybolup kaybolup gidiyor.

PSİKOLOG: Karşı partinin adaylarını tehdit eden adayın çocukluğuna inmemiz gerekiyor. 0-7 yaş arasında hangi travmalara maruz kaldığını bilmeden yapılacak yorumlar havada kalır. O sayın adayı birkaç defa psikoterapi seansına tabi tutmamız gerekiyor.

MÜTEAHHİT: Yav tehdit mehdit yapmış laflarını boş verin arkadaşlar. Bu aday yeşil alanlara iskan izni verecek mi vermeyecek mi, beş katlı binaların sekiz dokuz kat olmasına göz yumacak mı yummayacak mı, ben ona bakarım.

HUKUKÇU: Olayı hukuk bağlamında inceleyecek olursak Türk Ceza Kanunu’na bakmalıyız. Tartışma yaratan sözler bir bireye somut olarak yöneltilmemiş, genel çerçevede sarf edilmiş. Dolayısıyla suçun sübut bulduğunu söyleyemeyiz, burada olsa olsa bir kabahatten bahsetmek mümkündür.

TURİZMCİ: Diğer adayları tehdit eden şahıs belediye başkanı seçilirse bu turizmimiz açısından önemli bir kazanç olacaktır. Söz konusu şahsın başkanlık yapacağı beldeye düzenleyeceğimiz turların büyük ilgi göreceğini düşünüyorum.

MEZARCI: Ortada çok haksız bir rekabet var. Herkes kendi mezarını kazmaya başlarsa biz nereden ekmek yiyeceğiz? Bir yetkili lütfen bunun cevabını bana söylesin. Rekabet Kurumu’nun devreye girmesini ve insanlara kendi mezarlarını kazma tavsiyesinde bulunan şahsı uyarmasını bekliyorum.