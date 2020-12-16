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Kategoriler: Kültür-Sanat Haberleri

“Ada’m” Uluslararası 9. Kısa Film Festivali’nde en iyi 4. film seçildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi (CÜFA) yapımı “Ada’m”, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hak-İş Konfederasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 9. Kısa Film Festivali’nde ulusal kategoride 215 belgesel sinema filmini geride bırakarak 4. oldu.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası 9. Kısa Film Festivali, Ankara’da yapılan ödül töreniyle sona erdi.
219’u Türkiye’den olmak üzere 4 bin 217 filmin katıldığı yarışmanın gala ve ödül töreni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve dereceye giren yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Turgay Kural’ın yönetmenliğini yaptığı CÜFA yapımı “Ada’m”, ulusal kategoride 215 belgesel sinema filmini geride bırakarak en iyi 4. film ödülüne layık görüldü.


Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Derya Fatma Biçer ve filmin yönetmeni Kural, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret ederek ödülü kendisine takdim etti.
Filmin yönetmeni Kural’a teşekkür eden Yıldız, “Gerçekleştirilen çalışmalarla, ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin tanınırlığına katkı sağlayan bu başarınızdan dolayı sizi ve Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi ekibini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Etiketler: adamUluslararası 9. Kısa Film Festivali
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