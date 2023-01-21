ADALET VE DEMOKRASİ HAFTASI ÇANKAYA’DA BAŞLIYOR

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Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi bu yıl 30’uncusu düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapıyor. Bu yılki sloganı “Yeniden Cumhuriyet” olan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak’ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek.





Çankaya Belediyesi bu yıl 30’uncusu düzenlenen “Adalet ve Demokrasi Haftası”na ev sahipliği yapıyor. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde sivil toplum örgütlerini katılımıyla hazırlanan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak’ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek.



UNUTMA BİZİ

“Yeniden Cumhuriyet” sloganıyla düzenlenen hafta, 24 Ocak günü Batıkent Uğur Mumcu Park’ında yer alan anıta çelenk bırakma ile başlayacak. Batıkent’teki etkinliğin ardından anma töreni Uğur Mumcu’nun Sokağı’nda devam edecek. Mumlar ve karanfiller ile Çankaya’daki evinin önünde düzenlenecek anma töreni sonrası ilk etkinlik Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi İnce Memed Salonu’nda gerçekleşecek. Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun sahnelediği “Unutma Bizi” tiyatro oyunu ile öldürülüşünün 30. yılında Uğur Mumcu bir kez daha anılacak. Cengiz Toraman tarafından yazılıp yönetilen ve oyuncu kadrosunda Levent Üzümcü ve Orhan Aydın’ın yer aldığı oyun ücretsiz olarak 24 Ocak’ta Başkentlilerle buluşacak.



YENİDEN CUMHURİYET 2023 yılının Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılı olması dolayısıyla 30. Adalet ve Demokrasi Haftası teması olarak bu yıl “Yeniden Cumhuriyet” başlığı seçildi. 30. Yıl dolayısıyla anma etkinliklerine katılım için geniş bir çağrı yapan Çankaya Belediyesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın yanı sıra haftaya Çankaya Kent Konseyi de destek verecek.

