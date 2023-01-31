Adalet Partisi Seçmene Çağrıda Bulundu

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Adalet Partisi Ankara İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu başkanlığında, İlçe Başkanları aylık toplantısı gerçekleştirildi. Santırcıoğlu, ‘Gelin Adalet Partisi çatısı altında toplanalım’ diye çağrı yaptı.

Hazal Ergen-Erkan Yozgat/Ankara

Ankara Adalet Partisi İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu başkanlığında İl Başkanları aylık toplantısı düzenlendi. Toplantıda seçime yönelik görüşmeler ve fikir alışverişleri yapıldı.

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‘Muhalefet Olarak Dik Durmalıyız’

İl Başkanı Santırcıoğlu, İlçe Başkanlarına sanki 15 gün sonra seçim yapılacak şekilde hazır olmaları ve tüm çalışmaları bu şekilde yapmaları gerektiğini bildirdi. Tüm ilçe başkanlarına tek tek söz verilerek sorunlar ve çözümler tartışıldı.

Santırcıoğlu, konuşmasında altılı masayı değerlendirerek: “Adalet Partisi Ankara İl Başkanlığından sesleniyorum;

Geleceğimizle kumar oynamayınız, Cumhurbaşkanı iki kez seçilerek anayasal hakkını sonuna dek kullanmıştır ve artık yolun sonuna gelmiştir.

Muhalefet olarak dik durmalı, hukuka, yasalara ve halka rağmen ülkeyi riske atarak kahramanlık yapmamalı, cumhuriyete, milli değerlere ve milli iradeye karşı yapılmış 21 yıllık sivil darbeyi sonlandırarak tarihe karşı milli görevinizi yerine getirmelisiniz. Tek hukuki yasal yol budur. Bunu aklınızdan çıkarıp başka yollara sapmayınız. Yasa ne diyorsa sonuna kadar savunun, dik durun yoksa millet sizi de affetmez” diyerek göndermede bulundu.

‘Adalet Partisi Tekrar Küllerinden Doğdu’

Santırcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Üzülme Türkiyem, çaresi var. Henüz hiçbir şey bitmedi Atatürk, cumhuriyet, vatan, demokrasi, bağımsızlık, adalet, misak-ı milli, milli irade, mutabakat, dürüst, yerli ve milli siyaset, milli ekonomi, müdafaa-i hukuk, kuva-yi milliye, laik, çağdaş, aydınlık ve güçlü bir Türkiye diyorsan hazırlıklı ol. Zira siyasetin, milletin ve ülkenin kaderini değiştirecek, deneyimli, geçmişi temiz geleceği parlak, Adalet Partisi tekrar küllerinden doğdu. Gelin Adalet Partisi çatısı altında toplanalım.”

Santırcıoğlu, tüm ilçe başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.