Adalet Partisi Aylık Toplantısı Düzenlendi

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Ankara İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu Başkanlığı’nda İlçe Başkanları Olağan Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi.

Ali Baran Fayık-Erkan Yozgat/Ankara

Toplantı öncesinde Bartın Amasra’da Maden Ocağı’nda grizu patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara Allah’tan acil şifalar dilendi. Adalet Partisi Ankara İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu, böyle üzücü olayların tekrarlanmamasını istediğini söyledi.

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Üye Sayısı Artırılmalı

Tüm ilçe başkanları tek tek dinlenip ilçelerde yapılması gerekenler hakkında istişare yapıldı. Ufak tefek sorunları çözecekleri belirtildi. İl Başkanı Santırcıoğlu, yol haritası belirleyerek Ankara’nın tüm ilçelerinde ilçe başkanlığı kurulmasını, ilçe başkalarının daha çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi. Üye sayısını üst düzeye çıkarmaları isteminde bulundu. Tüm ilçe başkanları var güçleriyle çalışacaklarının sözünü verdiklerini belirtti.

Verimli Bir Toplantı Oldu

Genel Merkez’de yapılan toplantıda Adalet Partisi’ne katılım sağlayanlara rozetlerini İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu taktı. Santırcıoğlu, ‘Adalet Partisi’ne Hoş Geldiniz’ diye konuştu. Santırcıoğlu, toplantının çok verimli geçmesinden memnun olduklarını ifade etti.