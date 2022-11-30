Adalet Partisi Ankara’da Teşkilatlanıyor

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Adalet Partisi Ankara İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu katılımıyla Etimesgut’ta oy kullanımı gerçekleşti. Santırcıoğlu, amaçlarının ülkeyi kalkındırmak olduğunu açıkladı.

Hazal Ergen/Erkan Yozgat – Ankara

Etimesgut’ta Adalet Partisi Ankara İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu, vatandaşla bir araya gelerek konuşma yaptı. Ülkenin refahı için çaba sarf edeceklerini aktardı.

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‘Bu Düzen Değişmeli’

Santırcıoğlu, şöyle konuştu: “Şeriatla yönetilen ülkelerde, kadınların hayatı tehlikede. Böyle yerler artık kadınlar için yarı açık veya kapalı cezaevine benziyor. Kadın hakları diye bir şey söz konusu değil. Kadınlar artık ikinci sınıf yurttaş. Daha doğrusu bu ülkelerde kadının adı yok. Bir mal gibi alınıp satılırlar. Hemen hepsi şeriat ülkesidir. Laiklik olmayınca çağdaş eğitim de olmaz. Bilimde, sporda, sanatta geri plandadırlar. Serbest seçimde yer almazlar. 57 İslam ülkesinde toplasanız üniversite sayısı 500’ü geçmez. Bu ülkelerin hemen hepsinde kan, gözyaşı vardır. Halkı Müslüman olan Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün tarafından yıllardır, acımasızca bombalanmaktadır. Milyonlarca kişi açlığın, koleranın pençesinde inlemektedirler. Türk halkı, emperyalist bir proje gereği Araplaştırılmak üzeredir. Felaket başa gelmeden aklımızı başımıza toplamalıyız. Türkiye’mize, demokrasimize, Atatürk’ün laik cumhuriyetine hep beraber sahip çıkmalıyız. Aksi takdirde bu değerleri kaybederiz. Geri yerine koymamız da çok zor olacaktır. 2023 seçimleri, bu konuda çok önem taşımaktadır. Hepimiz görmekteyiz ki ülkemize sınırlardan, akın akın sığınmacılar gelmektedir ve ülkemizi işgal etmiş durumdadırlar. Adalet Partisi iktidar olunca sığınmacılar, geldikleri yerlere geri gönderilecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bu milli bir sorundur. Bizim ülkemizin insanları, açlık ve sefalet içinde gezerken sığınmacılar, yurdun her köşesine dağıldılar, devletten de destek almaktadırlar. Bizler suyumuzu, elektriğimizi, kiramızı, vergimizi devlete öderken onlar yardım almaktadır. Bizler, halk ekmeği kurduklarında beklerken onların hangisini görüyoruz. Bıçak kemiğe dayandı derler ya artık o misal. Hepimiz ülkemize, cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Elhamdülillah, bizler de Müslümanız ama şeriat gibi çakma düzenle devlet korunmaz. Biz de Adalet Partisi olarak buna karşıyız. Sizler de çocuklarınız ve geleceğiniz için engel olmalısınız. Yaşımızı aldık ama lütfen hepimiz, şapkamızı önümüze alıp düşünelim. Bu iktidar devam ederse çok çok büyük zararlar göreceğiz. Lütfen eşimize, dostumuza da bunları yayalım. Yalnız kendimiz için değil çocuklarımız ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için bunları düşünmeliyiz. Bu seçim, İnşallah hayırlı olur, Mustafa Başkana da çok teşekkür ediyorum. Kendisinin başarılarının devamını diliyorum, İnşallah Etimesgut’a da hayırlı oluruz.”

Güven ve Hedef Yüksek

Santırcıoğlu: “Partimize güvenimiz elbette büyük. Bildiğiniz gibi partimiz bir ittifak içinde. Perşembe günü Genel Başkanımız da bunu açıkladı. Zafer Partisi, Adalet Partisi, Millet Partisi ve Doğru Parti ile beraber bir ittifak halindeyiz. Daha çok partinin katılması da söz konusu. Bu, vatanımız için daha iyi olacaktır. İleride dört ittifakla sınırlı kalmayacağımızı belirttik. Bu 2023 seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli. Bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi bu çakma düzene son vereceğiz. Biz, Atatürkçü, vatansever bir parti olarak bu duruma izin vermeyeceğiz. İttifak kurduğumuz diğer partilerle de aynı fikirdeyiz. Partimize, Genel Başkanımıza güvenimiz büyük. Biz, Ankara’nın tüm ilçelerinde yavaş yavaş teşkilatlanıyoruz. Boş ilçe bırakmamaya çalışıyoruz. Esnaf ve vatandaşla buluşmalarımız gerçekleşiyor. Devamı da gelecek. Sayın Genel Başkanımız Dr. Vecdet Öz’le beraber partimiz daha çok ilgi görmeye başladı. İlk adımı burada attık. İnşallah diğer ilçelerde de Adalet Partisi’ni daha iyi lanse ettireceğiz. Bu, çocuklarımızın geleceği. Cumhuriyetimize hep sadık kalacağız, Atatürk’ün bize çizdiği yoldan hiç sapmayacağız. Bu gençlerimiz, partiye başvurduğu için mutlu. Zaten seçime de gençler damgasını vuracak. Bizde şu var; dil, din, ırk ayrımı olmaksızın herkes birdir. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun. Herkesi kucaklamak isteriz, kucaklayacağız” sözlerini kullandı.

Konuşmanın yapıldığı alanın çalışanı Saç Tasarım Uzmanı Mustafa Şengezer: “Adalet Partisi’ne katılmaktan memnunum. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda, sapmadan yol kat edeceğiz. Allah izin verirse bu aileyle büyüyerek bir şeyler yapacağız” dedi.