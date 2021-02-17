Ülkede adalet reformu şart.Mahkemeler çok uzun sürüyor.İnsanlar mağdur oluyor.Yirmi sene,on altı sene süren mahkemeler var. Ben bir davanın içerisindeyim.On altı yıldır karar çıkmadı.Tarafların çoğu öldü. Bakalım karar çıkana kadar daha kaç kişi ölecek.



Oturduğum Beyaz Yalı apartmanında dairesi bulunanların hepsi mahkemelik.

Bundan on altı yıl önce Tekirdağ sahilde iki ev var.

Bir müteahhit buraya inşaat yapmaya karar verir.

Evin birisi emekli dört öğretmene ait.

Öbürü de Halil Aytaç diye birisine.

Ve onlarla anlaşır.

İnşaata başlar.

Daireleri satar.

Eşimin de orada iki dairesi var.

Arsa tapularını almış.

Bir başkası da bir dükkan bir daire almış.

Oda arsa tapusunu almış.

Arsa sahibi öğretmenlerin tapusu var.

Diğer dört dairenin sahipleri daireleri satın aldıklarına ait belge var.

Tapuyu vermeyen Halil Aytaç bu sırada ölür.

Mirasçılar diğer apartman sakinlerini mahkemeye verirler.

On altı yıldır mahkeme sürüyor.



Hükümet adalet reformu yapacak diye sevindik.

Anayasa mahkemesi kararlarına;

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararların kabul etmiyor.

Adalet nerede?