Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük’ün iadesiyle ilgili talebinin İngiltere tarafından reddedilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Türk yargısının iade talebi uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereğidir. İngiltere yargısının red kararı ise, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük’ün iadesiyle ilgili talebinin İngiltere tarafından reddedilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük’ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır. Türk yargısının iade talebi uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereğidir. İngiltere yargısının red kararı ise, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir. İngiltere’den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir. Terör örgütü mensupları Türk yargısı önünde hesap verene kadar iadeyle ilgili mücadelemiz devam edecektir.”