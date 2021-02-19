Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, sivil anayasayı gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlenen Adalet Bakanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Gül, terör örgütleriyle mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bebeklerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, sivil vatandaşımızı, polisimizi, askerimizi, hakim ve savcımızı, vatandaşımızı şehit eden PKK terör örgütü ve onun destekçilerini bir kez daha kınıyorum. Terörle mücadele, insan hakkı mücadelesidir. Terör, yaşam hakkına saldırıdır. Teröre bel bağlayanların, barış sözcülüğüne soyunmuş olmaları kabul edilemez. Tüm terör örgütleri ile mücadelemizi sonuna kadar hukuka uygun şekilde sürdüreceğiz. Bugün katliamlara sessiz kalanlar kimse bizi kandırmaya, insanlığı kandırmaya çalışmasın” dedi.

Bakan Gül, yargı reformu ile ilgili olarak şöyle konuştu:

“Yargı, kişilerin haklarını arayabileceği ve uyuşmazlıkları çözmek için müracaat ettikleri yegane mercidir. Demokratik sistemlerde iyi işleyen yargı sisteminin tesisi en önemli zarurettir. Değişime ayak uyduramayan, yenilikçi yaklaşımları benimsemeyen bir sistemin ayakta kalması mümkün değildir. Bu sebeple uzun bir süredir hazırlıklarını yaptığımız Yargı Reformu Strateji Merkezi, 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklandı. Türkiye’de toplumun her kesimin de talep ettiği bütün hedefler ortaya konulmuştur. Yargı reformu strateji belgesindeki hedeflerimizin yüzde 50’si hayata geçmiş ve uygulanmaya başlamıştır. 2023 yılına kadar tüm hedeflerimizin hayata geçeceği, hepimizin bizzat takip edeceği bir hedeftir. Meclisimizden 3 yargı paketi çıktı ve uygulandı. Bunun vatandaşlarımıza dokunan, vatandaşlarımızın hissettiği sonuçlarında meyvelerini almaya devam ediyoruz. Yargı reformu açıklanırken hedeflerimizden birisi insan hakları eylem planının hazırlanmasıydı. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca toplumun her kesiminden bununla ilgili görüşleri aldık ve çalışmamızı yaptık. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacak. Bize emanet olarak verilen hayvanların korunması da bu kapsamda atılacak adımlardan bir tanesidir.”

82 Anayasasının sürekli tartışılan bir anayasa olduğunu belirten Bakan Gül, “Sivil bir anayasa milletimizin önemli bir gündemidir. 82 Anayasası kabul edildiği günden beri sürekli tartışılan bir anayasadır. Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirastır. 19 defa 184 değişiklik yapılmasına rağmen tam bir demokratik anayasa diyemeyiz. Çünkü özünde vesayet ve 12 Eylül vardır. Artık bu tabloyu değiştirmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. İnşallah yeni bir sivil anayasayı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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