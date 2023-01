Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın (2)

- Reklam -

‘BUNLARIN İSTEDİĞİ, TÜRKİYE’Yİ YENİDEN KOALİSYONA ÇEVİRMEK’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir’de AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Ülkede yaşanan olaylara değinen Bakan Bozdağ, “Türkiye’de yaşanan nice olay var. Eğer şu 20 yıl içinde Türkiye’nin lideri Erdoğan değil de bu Kemal Kılıçdaroğlu ya da diğerleri olsaydı, bu dönemi yönetselerdi, Türkiye ne halde olurdu? Bölünmüş yollar, şehir hastaneleri, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Hava limanı olur muydu? Karşı çıkıyorlar, olmazdı. Hızlı tren hatlarıyla Türkiye birbirine bağlanmazdı. Suriye’de terör devletinin kurulmasına engel olabilir miydi? Olamazdı. Biz bunların, ‘hayır’ dediklerini yapmasaydık, şöyle bir çıkarın memlekette ne kalırdı. Ne yaptıysak, ‘hayır’ diyorlar. Üniversiteleri kurarken de ‘ hayır’ dediler. Eğer bu zihniyet iktidar olsaydı, Nevşehir’in bir tane bile üniversitesi olmazdı. Hepsine karşı çıktılar. Ama şimdi kalkıp bambaşka şey söylüyorlar” diye konuştu.

‘KAVGA, KRİZ VE ERKEN SEÇİM VAAT EDİYORLAR’

Muhalefeti eleştiren Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir 6’lı masa var. Toplanıyorlar, dağılıyorlar. 9-10 saat konuşuyorlar. Allah muhafaza bunlara bir imkan doğsa, memleket meselesi için biri Hanya’da diğeri Konya’da. Ne zaman bir araya getireceksin bunları. Saatlerce konuşturup anlaşamadan dağılacaklar. Anlaşmış gibi de dışarıya koz verecekler. Bu millet hep ne yapacak? Kaybedecek. Bunların istediği Türkiye’yi koalisyona yeniden çevirmek. Çok net söylüyorum. Bu masada bulunanlar Türkiye’yi yönetmeye talip, kudretli, iradeli, basiretli bir Cumhurbaşkanı adayı değil, kendilerinin yönetimine rıza gösterecek bir emir eri, kukla bir Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kukla olur mu? ‘Biz ne istersek onu yapacak’ diyor. Yapmazsa seçimle ve Meclis’le tehdit ediyor. Kavga, kriz, kaos ve erken seçim vaat ediyorlar. Cumhurbaşkanını tehdit ile siyasi iktidarsızlık vaat ediyorlar. Daha milletin huzuruna çıkarken bunları vaat ediyorlar. Allah aşkına bunlara oy vermek, yeniden kaos getirmek demek. Şimdi cumhurbaşkanı adayları milletin huzuruna çıktı. Bir vaatte bulunacak. Vatandaş şimdi sordu. ‘Sen bu vaatte bulundun ama arkanda oturanların rızasını aldın mı? Ben şimdi sana inanacağım, oy vereceğim. Şimdi arkandakiler de bu vade onay vermeyince benim verdiğim oy yerini bulacak mı? Sen vaadini yerine getirecek misin’ diyecek. Sen çıkıp ‘bana oy verin arkadakilere danışarak ortak akılla size bu dediklerimi yapmaya çalışacağım mı’ diyeceksin. Nasıl olacak? İradesi yok, kudreti yok. Vaat edemiyor. Kendi hüküm ve karar veremiyor. Böyle birisi ülkeyi yönetebilir mi? Bırakın ülkeyi, aile yönetebilir mi? Bakkal yönetebilir mi? Şirket yönetebilir mi? Hiçbir şey yönetemezler. Recep Tayyip Erdoğan gibi kudretli, basiretli bir lidere alışmış Türk halkı onu asla değiştirmez. Allah’ın izniyle onları sandığa bir kez daha gömecekler.”

’14 MAYIS’TA SEÇİM OLACAK’

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Bozdağ, “14 Mayıs’ta seçim olacak. Seçim yaklaşırken her seçim döneminde yaptıklarını yapıyorlar. Şimdi ‘seçim olacak biz YSK’ya güvenmiyoruz’ diyorlar. Sen YSK’ya niye güvenmiyorsun.? ‘YSK’nın üyelerini hep Cumhurbaşkanı atıyor’ diyorlar. Ya Allah’tan kork. YSK’ya Cumhurbaşkanının atadığı tek bir üye dahi yok. YSK’nın 11 üyesi var. 6’sı Yargıtay üyeleri, 5’i de Danıştay üyeleri açısından salt çoğunlukta doğrudan seçiliyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu haberdar değil. Hem milleti aldatıyorlar, yanlış bilgi veriyorlar hem de orayı karalıyor. Seçimler, yargı organlarının yönetim ve gözetimi altında yapılmaktadır. İlçe seçim kurulunda her partinin üyesi var. İl seçim kurulunda her partinin üyesi var. Yüksek Seçim Kurulu’nda her partinin üyesi var. Bütün partiler bir aradalar. Her içten ıslak imzayla kendileri tarafından tutanağı alınıyor. Tutanağın birer örneği de hepsine veriliyor. Ben net söylüyorum. Bizim seçim kanunumuza göre seçimde hile yapmak, seçimde hileyle sonuç elde etmek fiilen imkansızdır. Bunun aksini söyleyenler ya seçim kanununu bilmiyorlar ya ömürlerinde seçim nasıl olmuş vermemişler ya da yalandan dolandan yorum yapanlara itibar ediyorlar. Ama en önemlisi de şu; seçimi kaybedecekleri için şimdiden bahane hasadı yapıyor. Her seçim öncesi böyle yapıyorlar. Seçim yaklaştıkça ‘seçimde gölge olacak’ diyorlar. Mümkün değil” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN SEÇİMDE ADAYLIĞI ANAYASAL HAKKIDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarına değinen Bozdağ, “Şimdi ‘Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz diyorlar. Anayasaya aykırıdır noktasına geldiler. Ben şimdi size sormak istiyorum. Ben de sormaz mıyım, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. ‘Gündemimize getirmeyeceğiz, meydanda yarışacağız. Sandıkta hesaplaşacağız’ diyorsun ama şimdi ‘aday olamaz’ noktasına gelmiş durumdalar. Sebep ne? Korku dağları sardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı adaylığı önünde anayasamızda da herhangi bir engel yoktur” dedi.

