Adalet Bakanı Abdülhamit Gül İstanbul Havalimanı Adliyesi’ni ziyaret etti

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Havalimanı’ndaki adliyeyi ziyaret etti. Bakan Gül, “İstanbul Havalimanı Adliyesinde, 7 gün 24 saat hâkim ve savcılarımız, zabıt katiplerimiz, yazı işleri müdürlerimiz ve diğer personelimizle birlikte yargı hizmeti veriyor. Şu an gece 23.45’te yargı hizmeti veriliyor bu anlamda dünyada ve Türkiye’de ilk uygulama. ” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün gece İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket etmeden önce havalimanında bulunan adliyeyi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül “Adliye binası ile Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedeflerden birinin gerçekleştiğini görüyoruz. Havalimanında açılan adliyenin amacının vatandaşlara adli hizmet vermek olduğunu , vatandaşlarımızın, yurt içi ve dışına giderken, yargısal birtakım işlemlerden dolayı mağdur olmamalarını amaçlıyoruz. İstanbul Havalimanı Adliyesinde, 7 gün 24 saat hâkim ve savcılarımız, zabıt katiplerimiz, yazı işleri müdürlerimiz ve diğer personelimizle birlikte yargı hizmeti veriyor. Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne bağlı olarak bu adli hizmetler gerçekleşmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığından hareketle vatandaşlarımızın işlerini zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir anlayışımız vardır. Adalete erişimi artıran bir uygulamadır. Güven veren, erişilebilir adalet amacını uyguladığımız çok önemli bir model olmuştur. Şu an gece 23.45’te yargı hizmeti veriliyor bu anlamda dünyada ve Türkiye’de ilk uygulama” dedi.

24 SAAT VATANDAŞA HİZMET VERİYORUZ

Gül, “Yargı mensuplarımızın havaalanında bir vaka varsa adliyeyi ilgilendiren bir vatandaşımızın seyahat ederken herhangi bir konuda ifadesi alınması gereken vatandaşın, geceyi gözaltında geçirmeden ve 10 dakika gibi kısa bir sürede havalimanı adliyesinde işlemi yapılıyor. Böylece vatandaş mağdur olmuyor, uçağını kaçırmıyor, işlemlerini kısa sürede yapabiliyor. Yargı mensupları 24 saat hizmet anlayışla vatandaşa hizmet veriyor. Aynı hizmet turistlere de veriliyor. Bu hizmet nedeniyle emeği geçen bütün yargı mensuplarımıza, hâkim savcı ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanına yakışır, güveni artırıcı bu hizmeti daha da geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI ADLİYESİ

Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin bir birimi olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde mahkemeler, 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Mahkemelerde, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. İşlemlerin havaalanında yapılıyor olması nedeniyle adli işlemleri olan yolcular, zaman kaybı yaşamıyor ve uçaklarını kaçırmıyor. Daha önce seyahatleri için havalimanına gelenlerden hakkında adli işlem yapılması gerekenler, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne götürülüyordu. Gece adli işlemi olanlar ise ertesi gün sabah adliyeye çıkartılıyordu. Adliye hizmet birimlerinin belli bir saatten sonra hizmet vermemesi nedeniyle yaşanan gözaltıların böylece önüne geçilmiş oldu. Havalimanında meydana gelen olaylara seri biçimde müdahale edilmesi ve delillerin toplanması, ayrıca mağdurların şikayetinin hemen alınması imkânı sağlandı. Havalimanından hizmet verilmeye başlandığı 10 Şubat 2020’den itibaren yaklaşık 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, yaklaşık 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Böylelikle 5 binin üzerindeki kişinin mağduriyeti önlendi. Uygulama sayesinde adalet hizmetleri aksamadan yürütülürken, vatandaşların da işleri kolaylaştı. Bu yıl, uygulamanın diğer havaalanlarına yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

FOTOĞRAF