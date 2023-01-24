Ada Kütüphanesi Misafirlerini Bekliyor

- Reklam -

Eryaman Ada Kütüphanesi, 10 yıldır 4.000’den fazla sayıda kitabı ile hizmet veriyor. İstediği zaman geri getirmek kaydıyla ödünç olarak kitap alabilen kitapseverlerin, öğrencilerin durağı oluyor. Kütüphane sahibi Zekeriya Köksoy, okur oranını artırmak için gazetemize konuştu.

Hazal Ergen/Ankara

2013 yılından beri A’dan Z’ye birçok kitabı içinde barındıran Ada Kütüphanesi, Eryaman 2. etap Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde bulunuyor. Mimoza apartmanı kazan dairesinde yer alan kütüphanede, yetkili Zekeriya Köksoy, halkı kitap almaya teşvik ediyor. Saat 10.30 ile 17.00 arası resmi saati olarak biliniyor. Ancak bu saatlerin bağlayıcılığı bulunmuyor.

- Reklam -

Amaç, Okumaya Teşvik

Türüne göre farklı renklerle kategorize edilmiş tablonun bulunduğu kütüphanede Köksoy, şu sözlere yer verdi: “ Burada 4 blok 238 daire var. Burada genelde etkinlikler de düzenliyoruz. Bayramlarda, 23 Nisan, 19 Mayıs, aşure günlerinde Ada olarak kutlama yapıyoruz. Çocuklarımız, üniversiteye hazırlanan öğrenciler var, kamelyalarımızda oturup çalışabiliyorlar. Çocuk parkında da kitaplarımız var. Oradaki kitapları zaman zaman buraya getiriyoruz. Yani buradaki ile değiştirebiliyoruz, isteyen kişi onu da alıp okuyor. Kitap alan kişi genelde buradaki not defterine yazar, bir sürü isim var. Tarih, adres gibi bilgilerini belirtir. Ücretsiz, süresiz alıyor ama getirmek zorunda zaten bir cümle vardır, hırsız kitap çalmaz diye. Ama geri getiriyorlar, bunları kontrol ediyoruz. Bilgisayarda kayıt var, hangi kitabı istiyorlarsa raf sıralamasından bulup verebiliyorum. Uluslararası literatürde kullanacağımız şekilde renkler var. Duvardaki renk tablosunda her renk, bir kitap türünü yansıtıyor.”

‘İnsanlara Faydalı Olmalıyız’

Peki ders çalışmaya gelen de oluyor mu?

Köksoy: “Öyle bir yerimiz pek yok ama okulda öğretmen mesela şu kitabı okuyun diyor, gelip buradan alıp okuyabiliyorlar. Burada Türk ve dünya klasikleri var. Buradan alır, özetini çıkarır. Eğer çalışmak istiyorsa akşam 17.00’den saat 21.30-22.00’a kadar çalışabilir. Pek sınırlamamız yok ama malum medyadan biliyoruz, çocuk istismarı falan gündemimizde olduğundan bu durumlara aile pek girmek istemez. Çocuklar buraya alışma sürecindeyken bir poşet dondurma ile burada olurdum, ‘bir şeyler okuyun, bu da ödülünüz’ diye.

Eşekli Kütüphaneci diye bir kitap var Fakir Baykurt’un. Tayfun Talipoğlu da yazdı onu. Kaymakama diyor ki bu kütüphaneye kimse gelmiyor, Kaymakam ‘maaş almıyor musun, otur oturduğun yerde’ diyor. Görevli almak istiyorum ama gelecek görevlinin bir eşeği olması lazım. Ürgüp’te kütüphanenin dışında Patates Kooperatifi açıyor. Halı, kilim, dokumacılık öğretiyor. Burada amaç, kadınları kütüphaneye yöneltmek. Bu adam, dünyada insanlığa faydalı olan kişiler adı altında ödül alan kişi. O dönemler, her ülkeden insanlığa faydalı olan birini buraya gönderin diyorlar. Türkiye’de kimi göndersek diyor. Milli Eğitim en sonunda ‘Ürgüp’te bir kütüphaneci var onu yollayalım’ diyor. İki ülke finale kalıyor, biri Türkiye biri İtalya. Ödül, ülkemize uygun görülüyor.

Burada 4.000’in üstünde kitap var, çocuk kitaplarıyla beraber. Dışarıdan ziyaretçi geliyor, diyelim 5. etapta oturuyor, kitap almak istiyor, buraya not ediyoruz adresi ile beraber. Bana İstanbul’dan 250 tane kitap geldi, kargosunu kişi kendi ödüyor. Emekli Emniyet Müdürlerinden birisi İstanbul’dan buraya gelirken arabayla bana kitap getiriyor. Kişilere faydalı olmamızı istiyorlar.

Kitap okumada geri plandayız ama yönlendirmek gerekiyor. Ben torunumun veli toplantısına gidiyorum, her öğretmen diyor ki öğrenciler telefon kullanıyor. Ben de el kaldırdım, dedim ki ‘Hocam siz akşam eve gidiyorsunuz, samimi olalım, eşiniz de siz de ya telefonla oyalanıyorsunuz ya televizyonu açıyorsunuz. O zaman başka bir şey bekleyemezsiniz.’ Ben burada tüm siteye, akşam çocuklarınıza bir saat ayırın diye bir yazı astım. Çocuklar oturup aileyle konuşmalı. Sohbet tadında konuşmak lazım, yavrum ne yaptın, ne istersin gibi. Doğan Cüceloğlu’nun kitabında bu yazıyor; çocuklara üç türlü yaklaşmalıyız; sohbet normal konuşma, nasihat. Biz ne yapıyoruz, hep nasihat veriyoruz. Eğitim, evde başlar ama bana göre biz bunu yapamıyoruz.”

Niye burayı seçtiniz?

“Ben bu binada yaşıyorum. Belki duymuşsunuzdur, kuryeler falan ‘o kadar yer dolaşıyoruz böylesini görmedik’ diyor. Önemli olan yenilikler, ben insanlara bir şeyler verebilmek için çabalıyorum.”

‘Okumayı Çok Severim’

Sizin asıl işiniz neydi?

Köksoy: “Benim çocukluğum yetimhanelerde geçti. Annemi, babamı kaybettim, kardeşimle yurtlarda yetiştik. Öğretmenlerimiz bir başka değerliydi, benim bahsettiğim 50-60’lı seneler. Okul, Kızılcahamam’da kazanın içindeydi. Okuldan gelince yemeğimi yerdik, etüt saatine başlardık. Sonra Bir saat serbesttik, öğretmen kitap okuyun derdi. Kardeşimle ben böyle alıştık kitapların dünyasına, benim evimde de kitaplık var. Etraf bilgisayardan çıkardığım yazılarla dolu, insanlar şaşırıyor. Özlü sözler gibi yazılar var odanın dört tarafında. Oturduğumda görüyorum, okuyorum o yazıları. Severek okurum bazen geceye kadar uyumam, kitap okurum. Felsefeciler, Arşimet, Einstein’ın kişiliğine baktığımızda onlara hep deli denmiştir. Onların amacı, burada öğrendiklerini birilerine öğretmek. Ben, kitap kurduyum, doktora falan gidiyorsam kitabımı alıp giderim orada beklerken okurum.

Türk ve Dünya Edebiyatı dediğimiz buradaki rafta 7’den başlıyor, aşağı kadar gider. Sosyal bilimler var, yazarların soyadına göre diziyorum. Misal, soyadı H ile başlıyorsa H harfine koymuşum. İsteyene hemen bulup veriyorum.”

Kütüphane fikri nasıl çıktı?

“ Bizim, yönetim olarak Mansur Bey vardı, Bir de bayanımız vardı, Zeynep Tülin Sağlamtunç. Eski Kütüphaneler Genel Müdürlüğü yapmış bir bayan, profesör diyeyim size. O da burada oturuyor. Onun desteğiyle beraber açtık.”

Verimli Okuma Taktiği

Üniversite hazırlık kitapları da bulunuyor mu?

Köksoy: “Var. Ben bu yıl şunu yaptım; dışarıdaki kamelyaya şunu yazdım; ‘Lise birinci sınıftan ikiye geçen çocuklarınızın yardımcı kitaplarını, bu sene 1. sınıftaki çocuklar faydalansın.’ Yardımcı kitaplarını oraya bıraktılar. İstediğim buydu öyle de oldu. İslami kitapların mealleri var. Atatürk’le ilgili kitaplar var. Ansiklopediler biraz daha az bulunuyor. Çünkü yer kaplıyor ve benim yerim dar. Gençler zaten öyle şeylere internetten bakıyorlar artık.

Ayrıca sadece okumak değil konu, yazmak da çok önemli. Akılda kalıcı olması için önemli gördüğünüz sözleri not etmek onların altını çizmek gerekli. Benim sarı, büyük kalemim cebimde, gerekli yerlerin altını çizerim. Bir de sesli okumak daha iyi. Hem gözünüz hem kulağınız dinliyor.”