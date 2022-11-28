AÇLIK RİSKİ BÜYÜYOR

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Aslında “açlık riski büyüyor” uyarısı Birleşik Kamu-İş Açlık-Yoksulluk Araştırması Kasım 2022 raporundan bir başlık, bana göre artık ortada bir risk değil bir gerçeklik var insanlarımızın önemli bir kısmı sağlıklı ve dengeli beslenemiyor, açlık çekiyor yani risk gerçekleşmiş durumda ve yayılıyor.

Amma ve lakin ne yazık ki bu gerçekliği iktidar mensupları idrak etmekten aciz bulunuyor.

Bütçenin komisyonda kabul edilmesinin ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Gelen veriler şunu gösteriyor ki, enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu, bundan sonra da aşağı yönlü enflasyon oranlarını ve sonuçlarını hep birlikte yaşamış olacağız. Bu bütçenin de bir özelliği bu olacak inşallah” dedi.

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Bu arkadaş daha enflasyon ile mücadelenin inşallah ile maşallah ile olmayacağını anlayamamış kendisi daha evvelde birçok defa enflasyonda zirve görüldü bundan sonra enflasyon düşecek öngörüsünde bulunmuş ve her defasında da açık ara yanılmıştı.

Nebati bey ilk önce enflasyonun 2022 Ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini belirtmişti. Ocak ortasında Bloomberg’e konuşmuş ve enflasyonun ocak ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini söylemiş ve “Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında.” demişti

Aynı arkadaş Şubat 2022 de konuştuğunda ise enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söylemişti.

Dahi fizikçi Einstein, “iki şey sonsuzdur: insanoğlunun aptallığı ve evren.” Demiş sonra gözlerini kısıp uzaklara bakmış, elini çenesine götürüp devam etmiştir: “hmm yalnız, biliyor musun dostum, ikincisinden o kadar emin değilim.” Demiştir. Ben de bir ekonomist olarak buna birde enflasyonun sonsuz olduğunu ilave etmek istiyorum!

Evet, demedi demeyin eğer gerekli önlemler alınmazsa enflasyon sonsuz büyüklüklere ulaşabilir ve ne yazık ki bu gün AKP iktidarı enflasyonu durdurmak için gerekli olan hiçbir önlemi almıyor ya da alamıyor.

Bu durumda enflasyonun kendiliğinden düşmesini bekleyenler çok ama çok ciddi bir yanılgı içerisindedirler, 2021 Aralık ayı ve 2022 Ocak ayında görülen aylık yükselmelerin devreden çıkması ile ortaya çıkacak baz etkisi ile enflasyonun artış hızı bir miktar düşebilir, yani zirveden yüksek platoya inebilir, lakin bu fiyatların düşeceği, etiketlerin ineceği anlamına gelmeyecektir. Daha sonra uygulanan enflasyonist politikalar da bir değişiklik yapılmazsa enflasyon bu yüksek platodan artmaya devam edecek ve daha birçok yeni zirveye tırmanacaktır.

Bu noktada enflasyon artışına ayak uyduramayan gelir artışları yüzünden ortaya çok ciddi bir hayat pahalılığı ve gelir yetersizliği sorunu çıkacaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın yaptığı Açlık-Yoksulluk Araştırması Kasım 2022 raporunda: “İktidarın enflasyon yükseliş eğilimindeyken faiz indirimine başlayarak yarattığı enflasyonist süreç yoksulluk ve açlık sorununu büyütmeye devam ediyor. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırın Kasımda 8 bin 657 liraya kadar çıkarırken, yoksulluk sınırı da 25 bin lira sınırını aştı.” Denilerek bu gerçeklik gözler önüne seriliyor.

Bakınız; açlık sınırı 5 bin 500 liralık asgari ücretin 3 bin 157 lira üstünde ve yoksulluk sınırı ise asgari ücretin neredeyse 5 katı kadar yani 4 kişilik bir ailede yoksulluk sınırını aşabilmek için asgari ücretle çalışan 5 kişinin olması gerekiyor!

Memlekette olan bitenden habersiz, pembe hülyalar kuran politikacılar bu ekonomiyi yönetir, rasyonel akla ve bilimsel yönteme aykırı kararlar alırken bu ülkede ne enflasyon düşer ve nede ülke kalkınarak bir refah toplumu oluşabilir olsa olsa açlık ve yoksulluk bataklığında debelenir ve “kuru ekmek buluyorsunuz ya şükredin” diyen politikacıları dinler dururuz…