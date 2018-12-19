Bizim mahallenin Zübüğü eksik olmaz,

Takkelisitakkesizi badem bıyıklısı bıyıksızı,

Sakallısı sakalsızıkısası uzunu zayıfı şişmanı,

Envayi çeşidi bizimmahallede eksik olmaz.



Aziz Nesin bizim mahallede hiçsevilmez,

Çünkü bizim mahalleden çıkarmıştı Zübüğü,

Bizimzübükler fark edilmenin telaşıyla,

Dinsiz, komünist sapıkgavur diye suçladılar merhumu.



Nerden bilecekti ki merhumkalem üstadı yazar,

Zübüğün kendi mahallesinde de kuluçkayayattığını,

Zübükleşme’nin bulaşıcı bir hastalıkolduğunu bilirdi bilmesine de,

Konduramamıştı eğitimli laikkentli mahallelisine.



Zübüğün sağcısı solcusu şucusu,bucusu olur mu hiç?

Zira kutsalların tamamının kullanım hakkıondadır,

O ihtiyaç hissederse sağcı solcu şucu bucuolur,

Olduğunda da evvel Allah rolünün hakkını fazlasıylaverir.



Zübükler parti koridorlarının kokusundan keyifalır,

Kendisinden önce oraya yerleşmiş kaşar zübüklerden elalır,

Bürokratı işadamı hacısı hocası dedesi babası ileçarçabuk hısım olur,

Bukalemunu kıskandıracak hızda renktenrenge girer de girer.



Zübüğün kartviziti cafcaflı kılıkkıyafeti can canlı olur,

İsim hafızası güçlü, istihbaratıyaman, yalakalığı ise sınırsızdır,

Laftan gocunmaz, nazdanusanmaz, ısrarından vazgeçmez,

Kene gibidir yapıştı mıalimallah bırakmaz.



Memleketin başında ki en büyükbeladır zübükler,

Düzelmez bu memleket zübüklertemizlenmeden düzelmez,

Yılan gibidirler yakaladım dediğinizdeiğne deliğinden kaçarlar,

Kapım kapalı bana yanaşamazlardediğinizde ise yanınızda çıkarlar.