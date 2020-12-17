İktidarın Amerikan CAATSA yaptırımları sonrasında verdiği ilk tepki bana usta oyuncu Mehmet Ali Erbil’in Bizans İmparatoru’nu canlandırdığı Kahpe Bizans filminde aldığı kılıç darbelerinin her birini yedikten sonraki eşsiz repliğini hatırlattı.

Aldığı her kılıç darbesinde “acımadı ki acımadı ki” diyen İmparator son darbede “acıdı ulan” demiş ve yıkılmıştı….

Neticede elindeki kılıcı size saplamış bir düşmana “acımadı ki” diye tepki vermeniz manasızdır, sonucu da değiştirmez, düşman isterse eninde sonunda acıtır…

Bakınız peşinen söyleyeyim CAATSA yaptırımları Türkiye gibi bir ülke için son derecede tehlikeli ve can acıtıcıdır. CAATSA yasasının açılımı ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasasıdır. Öncelikle şu husus bilinmelidir alınan bu karar ile ABD ilk defa bir NATO müttefikini hasım ilan etmiş ve resmen yaptırım uygulamaya başlamıştır. Sadece bu başlık bile işin ne kadar ciddi olduğunu ve önemsenmesi gerektiğini göstermektedir.

CAATSA kapsamında yer alan 12 yaptırım seçeneği şu şekilde sıralanmaktadır:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi, ABD’nin mal ve hizmet ihracatını durdurması, ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD’nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması, Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması, Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması, ABD’nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması, Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması, ABD’deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması, Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi, Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması.

CAATSA yasası uyarınca, ABD Başkanı’nın 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmesi gerekiyor. Bu yaptırımların en tehlikeli ve ağır olanlarını altını çizerek ve kalınlaştırarak işaretledim. Göreceli olarak daha az etkili olacak madde sayısı sadece 4 adettir, yani en az bir maddenin epey bir can acıtıcı olacağı kesindir.

Diğer yandan hedefteki kurum olarak sadece Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve buradaki üst düzey yöneticilerin seçilmiş olması aslında bunun sadece bir uyarı olduğunun, Amerikan yönetiminin ipleri koparmamak istediğinin de bir göstergesidir.

Aslında yasayı kongrede durduramayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın giderayak bu yasayı Türk ekonomisinin bütününü etkilemeyeceği bir şekilde en hafif hali ile imzalamak suretiyle Türk tarafına zaman kazandırmaya çalıştığı da düşünülebilir.

Biden göreve geldiğinde zaten kongrenin talebi doğrultusunda CAATSA yasasının gerekleri yerine geldiği için yeni bir hamle yapmak için çok hızlı davranmayabilir. Fakat bu çok uzun bir süre bekleyeceği anlamına da gelmemelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin bu yaptırımlara karşı bir deklarasyon yayınlamış olması memnuniyet vericidir gönül isterdi ki HDP’de bu deklarasyona imza koysun, bu konuda parlamento çatısı altında tam bir ittifak oluşsun. Onlara teklif edildi de ret mi ettiler yoksa hiç teklif edilmedi mi elbette bilmiyorum umarım onlardan da bu konuda bir açıklama gelir.

Sonuç olarak ABD artık Türkiye’yi resmen hasım ilan etmiştir, bundan sonra oyunun kuralı değişmiştir, Türkiye’nin de stratejisini bu yeni kurala göre ayarlaması gerekmektedir.

Gerekli önlemler hızla alınmazsa bir sonraki darbe çok acıtır, demedi demeyin…