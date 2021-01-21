Açıldığı ilk gün kumar oynatılan derneğe baskın; 29 kişiye 122 bin 758 lira ceza

ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de açıldığı ilk gün kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe yapılan baskında, 29 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 122 bin 758 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’nde yeni açılan bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan dernek binasına baskın yapan ekipler, 29 kişiyi tombala oynarken yakaladı. 29 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 122 bin 758 lira ceza uygulandı. Dernekte yapılan incelemede tombala oynanması için duvara sabitlenmiş çok sayıda televizyon kurulduğu ve güvenlik kamera sistemi ile denetlendiği görüldü.

AÇILDIĞI GÜN MÜHÜRLENDİ

Açıldığı ilk gün kumar oynatıldığı tespit edilen dernek binası, zabıta ekiplerince mühürlendi. Dernek sorumlusu Gökhan M. hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından işlem yapıldı.

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