Her insan değişir, bazıları yeterince öğrenir ve değişmek ister bazıları da yeterince yaralanır ve değişmek zorunda kalır.

Nedir bu değişmek peki ,daha önce sevmediğimiz bir şeyi artık sevmek mi yada hoşlanmadığımız şeylerden hoşlanır olmak mı yada kızdığımız davranışlara artık gülebilmek mi?

Tüm bunlar gelişmek, uyum sağlamak, alışmak kısacası duygularımız aslında aynıyken sadece tavrımızın farklılaşması, yani gelişmek yani olgunlaşmak, Mevlana’nın deyimiyle Hamlıktan Pişmeye ve Yanmaya doğru yol almak.. Olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilmek, sunulanın aksine olanı görebilmek, engin olabilmek ,yaşadıklarımız karşısındaki tavrımızı belirleyebilmek işte gelişimden kastım tam olarak bu.

İnsanın gelişmesiyle değişmesini farklı olaylar olarak algılayanlardan oldum hep. Gelişim içten gelen ,istendik bir davranışı hedef alan süreç olabilir. İnsanlar kendilerini geliştirme adına pek çok yolda deneyebilir ama bu hiçbir zaman başlı başına bir değişim olarak değerlendirilemez. Değişim daha sarsıcı daha alt üst edici şiddetli bir eylem ve bu süreçte dış etkenlerin etkisi hattı sayılır derecede fazla.

Bu adaptasyon süreci tabi ki tek başına olamıyor çoğu zaman. Hadi ben bir değişeyim de olaylara artık şu açıdan bakayım diyemiyor insan, bir güç gerekli ona bunu kazandıracak ,belki bir olay belki bir travma belki kaza belki bela belki ağır bir hastalık belki afet ..Ama her şekilde bir ivme bir itici güç.

Bir bilgisayar nasıl ki yazılımını kendi kendine değiştiremiyor, yüksek teknolojili organik bir yazılım olarak değerlendirebileceğimiz İnsan da “ki biz bu yazılıma dini terminolojide fıtrat diyoruz “değişemiyor kendi kendine. Ama Acılar değiştirebiliyor bazen ,yaşadıkları, gördükleri, farkındalıkları, travmaları hakeza…

Peki başımıza gelen bu ağır hadiseler acaba bizlere yaradan tarafından yüklenen yeni yazılımlar olabilir mi acaba? Hiç düşündük mü?

Belki de format çekiliyordur hayatımıza ,sıfırlanıyoruzdur ,yeniden daha güçlü daha korumalı daha işlevsel olabilmek için .İçimizdeki zararlı virüsler ,gereksiz dosyalar, bizi ağırlaştıran ,çalışmamızı yavaşlatan bazı yerlere ulaşmamızı kısıtlayan kötü yazılımlar silinip temizleniyordur belki. Yeni yazılımlar sıfırlanmadan yüklenemez malumunuz .İşte büyük acılar travmalar bizlerin bela olarak gördüğü ruhumuzda depremler yaratan olaylarda belki bizlerin yazılımı formatıdır en büyük öğretmenlerimiz olacaklar belki kim bilir. Değişimin yolunu açan hamlıktan çıkartan pişiren ve yanmaya doğru yol açan…Ama daha güçlendiren daha güncel daha fonksiyonel daha temkinli yazılımlar.

Can Yücelin Davet şiirinde 25 yaşında ki ben,35 yaşında ben ,40 yaşında ben ve bugün ki ben diyerek dört dönemdeki kişiliğini anlattığı ve sonunda da hiç tanımadığım adamlar diyerek her şeyi alt üst ettiklerini ifade ettiği ömür serüveninin başrolündeki kişi bize çok şey anlatıyor aslında. Hayat serüvenimizde bir önceki dönemdeki kişiyle bir sonraki dönemdeki kişiler aslında bedenen aynı ama ruhen birbiriyle alakası bile kalmayacak kadar formatlanıp değişiverebiliyor.

Hayat hem çok kısa hem çok uzun bir serüven dostlar .Bu serüvende eğer dayandığınız değerler yeterince sağlamsa karşınıza çıkan acı olaylara bakış açınızda farklılaşabiliyor. Onları sizi değiştiren ama değiştirirken geliştiren güçlendiren yeniden başlatan formatlayan arındıran yazılımlar olarak kabul ederseniz serüveni başarıyla ve tadını çıkartarak tamamlarsınız aksi takdirde ne kadar yüklenirse yüklensin yazılımlar değişime içerden başlatmazsanız dışardan hiçbir enerji sizde istenilen düzeyde etki yaratamaz. Tabi ki hayat serüveninizde yanı başınızda olan dostlarınız arkadaşlarınız sevdiklerinizde en büyük gücünüz.

Değişmek güzeldir vesselam yeter ki açık olsun yürekler ve yol arkadaşlarınız gönülden yanınızda olsun…