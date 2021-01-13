Acil tıp uzmanlarının “Covid-19 Öyküleri” kitaplaştırıldı

İlkay DİKİCİ-Buğra BENLİOĞLU /İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsle mücadele eden insanların yaşadıklarının anlatıldığı Covid-19 Öykü yarışması düzenleyen Acil Tıp Uzmanları Derneği, yaklaşık 250 öykü içerisinden seçtiği eserleri kitaplaştırdı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanların yaşadıklarını anlatmak adına Covid-19 öykü yarışması düzenledi. Yaklaşık 250’den fazla eserin katıldığı yarışmada dereceye giren öykülere ödül verildi. Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin belirlediği 20 kişilik jüri üyeleri tarafından seçilen bazı öyküler Prof. Dr. Başar Cander ve Prof. Dr. Cengiz Akıncı tarafından düzenlenip hazırlanarak ‘Covid-19 Öyküleri’ adı altında kitaplaştırıldı. ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ve Covid-19 öykü yarışmasında ikincilik ödülü kazanan Yusuf Emre Bozan, Covid-19 Öyküleri kitabını Demirören Haber Ajansı’na anlattı.

“BİRBİRLERİNE EMPATİ DUYGUSU YAPSINLAR”

Hikaye yarışmasının düzenleme amaçlarından söz eden Prof. Dr. Başar Cander, “Bu öykü aslında 6 yıl öncesine dayanıyor. Acil servisler hayatımızın hep çok önemli bir parçası. Acil servislere 130 milyona yakın başvurudan bahsediyorduk. Acil servislerle ilgili şikayetler, şiddet olayları, doktorlarla hemşirelerin yaşadıkları bizi acildeki öyküleri yazmaya sevk etti. Biz 2015 yılından itibaren her yıl acilin öyküleri diye kitap çıkarıyorduk. Amacımız da doktorların, hemşirelerin, hastaların, hasta yakınlarının aynı safta olduğunu göstermekti. Birbirlerine empati duygusu yapsınlar ve neler yaşadıklarını anlatsınlar. Covid pandemisi büyük bir olay. Halkın bizimle birlikte hareket etmesi çok daha büyük önem kazanıyor. Kendi başına gelmeyince insanlar olayın rehavetini anlayamayabiliyorlar. Biz bu yaşananları covid-19 kitabı projesiyle halkımıza açtık.” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ NELER YAŞADIĞINI TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN OLUŞTURDUK”

Cander, “Bu kitapta kendi yakınlarıyla hasta takip edenler, covid-19 nedeniyle hasta olanlar, covid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedenler bütün bunları birleştiren öyküler geldi. Biz bunları bir yarışmayla yapıyoruz. Bir yarışma şeklinde düzenliyoruz. Bize 250’nin üzerinde öykü bu şekilde geldi. Bunların içerisinde en dramatik ve en güzel ifade edilenleri ayırıyoruz ve ilk olarak onları basıyoruz. İnsanların neler yaşadığını anlasınlar. Bu şeklide insanların covid-19’u daha iyi anlayabilmelerini arzuluyoruz. Bu şekilde mücadeleye daha çok gayret göstermelerini hedefliyoruz. Biz bu kitabı halkı mücadelenin içerisinde tutmak, doktorların, hemşirelerin neler yaşadığını adeta tarihe bir not düşmek için oluşturduk. Biz bu kitapları ücretsiz olarak dağıtıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR BAŞINA GELMEDEN TEDBİRİNİ ALSIN”

Cander Covid-19 öykü kitabının toplumda bilinci arttırabileceğinden bahsederek, “Covid-19 öykü kitabı bilinci arttırmaya yönelik çok önemli bir adım. Covid-19’da insanlar neler yaşadı bunu kaleme dökmeye çalışıyoruz ki, insanlar başına gelmeden tedbirini alsın. Bu dönemde covid-19 ile ilgili tıbbi kitaplar çıkardık. 4 bin sayfalık kitabımız vardı onu çıkarttık. Ama burada aldığımız tepkiler çok daha farklı. Kitabı alanlar memnun oluyorlar ki diğer kitaplardakinden çok farklı bir duyguyla karşı karşıya kalıyoruz.” şeklinde konuştu.

Covid-19 Öykü yarışmasında ikinci olan ve Covid-19 Öyküleri kitabında öyküsü bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Yusuf Emre Bozan, “Daha öncesinde bir yarışmaya katılmıştım ve birinci olmuştum. Bana teşvik oldu ve bu yarışmaya katıldım. Sürecin çok içerisinde olmasam da tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim ve en azından ileriki meslektaşlarımın neler yaşadığını hissediyorum. Hikayemin konusu, yaşlı bir covid-19 hastası amcanın hastaneye gitmesi ve onunla ilgilenen doktorun amcayı ölmüş olan babasına benzetmesini ele alıyor.” dedi.