Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü’nde yüzüyor/ Ek fotoğraflar

Akıllı Kent uygulamalarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. BELKA A.Ş. tarafından geliştirilen “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi”, Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çevrçeve Programı olan “Horizon 2020”ye kabul edildi.