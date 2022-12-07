Açık Kapı Mimarlık Festivali yoğun ilgi gördü

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Açık Kapı Mimarlık Festivali bu yıl Unigen desteğiyle hayata geçirildi. Açık Kapı Mimarlık Festivali kapsamında kentin kültürel ve mimari dokusunu daha yakından hissedilmesini sağlayacak yapılara geziler düzenlendi.

İstanbul’un yapılı mirasının kentlilerin dikkatine sunmayı amaçlayan ve normalde halka açık olmayan binaları etkinlik süresince gezilebilir kılan Açık Kapı Mimarlık Festivali bu yıl 15-22 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlendi.

Festival kapsamında, İstanbul’da olağan koşullarda ziyaret edilmesi mümkün olmayan ya da ziyaret için özel izin alınması gereken, tarihi ve mimari öneme sahip bina ve mekanlar halkın erişimine açıldı.

Yoğun ilgiyle karşılanan Festival’de 4 tanesi yürüyüş rotası (Moda, Yeldeğirmeni, Burgazada ve Büyükada), 16 tanesi yapı olmak üzere toplam 20 nokta ziyarete açıldı. Sadece İstanbul’dan değil şehir dışından da yoğun katılımın olduğu Festival’de yer alan yapılar toplam 500’e yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Festival kapsamında gezilen yapılar arasında Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul Erkek Lisesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Heybeliada Ruhban Okulu, Maçka İnönü Evi ve Petek Pansiyon gibi farklı dönemlerden izler taşıyan, kent kültürü açısından önemli yapılar bulunuyordu.

Gezi programı; Arif Atılgan, Fatih Artvinli, Nezih Başgelen, Serkan Ennaç, Korhan Gümüş, Efsun Ekenyazıcı Güney, Doğu Kaptan, Hande Tulum Okur, Derya Tolgay ve Yavuz Pilevneli’nin anlatımlarıyla zenginleşti.

Festival kapsamında ziyarete açılan binalar şöyle sıralandı:

Ahrida Sinagogu

Atatürk Kitaplığı

Botter Apartmanı

Bulgar Kilisesi

Burgazada’da Sivil Mimari Örnekleri Turu

Büyükada Turu

Fransız Lape Hastanesi

Heybeliada Ruhban Okulu

İstanbul Erkek Lisesi

Kadıköy Apartmanları Turu

Maçka İnönü Evi

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Metro Han

Petek Pansiyon

Surp Hıreşdagabed Ermeni Kilisesi

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi

Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi

Yedikule Gazhanesi

Yeldeğirmeni Turu

Yerebatan Sarnıcı