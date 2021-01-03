Açık büfe kahvaltı için kısıtlamada dışarı çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi

Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, 80 saatlik kısıtlamadan muaf olan turistler, kentte dolaşarak, sahil keyfi yaptı. Kısıtlamayı ihlal edenleri tespit etmek amacıyla uygulama noktaları kuran polis ekipleri ise Afganistan’dan gelen arkadaşına açık büfe kahvaltı ısmarlamak için dışarı çıkan Ali Özer’e (21) 3 bin 150 lira ceza kesti.

Koronavirüsün yayılımını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, turizm kenti Antalya’da da sessizlik hakim oldu. Sokak ve ana yolların boş kaldığı kentte kısıtlamadan muaf turistler ve çalışanların hareketliliği ise dikkat çekti. Kış aylarında dahi hafta sonları kalabalık olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı. Bir grup turist, sahilde güneşlenirken, bir kısmı da yüzdü.

Ailesiyle birlikte Rusya’dan Antalya’ya tatile gelen ve güvenli turizm nedeniyle çok memnun olduklarını belirten Anastasya Kovrova ve Vadim Kovrova, maske ile mesafeye Türkiye’de çok dikkat edildiğini söyledi. Havanın ve denizin çok güzel olduğunu belirten Kovrova ailesi, konakladıkları otelde personelin ve misafirlerin koronavirüs tedbirlerine çok fazla dikkat ettiğini de belirtti.

ARKADAŞINA KAHVALTI ISMARLAMAK İSTEDİ, POLİS YAKALADI

Kentin farklı noktalarında polis ekipleri de kısıtlamaya uymayanlara yönelik denetim yaptı. Kavşaklarda bekleyen polisler, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı, sürücülere neden dışarıda olduklarını sordu. Konyaaltı Sahil bandındaki kavşakta bekleyen polis ekipleri, 07 AJP 226 plakalı otomobili durdurup, kimlik kontrolü yaptı. Polisin neden dışarıda olduğunu sorduğu sürücü Ali Özer, Afganistan’dan gelen arkadaşına açık büfe kahvaltı ısmarlamak için dışarı çıkardığını söyledi. Polisin kahvaltı yapmanın kısıtlamadan muaf olmaya geçerli bir sebep olmadığını belirtmesiyle Özer’e, 3 bin 150 lira ‘kısıtlama ihlali’nden ceza kesildi.

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