AÇIK ATÖLYE’NİN YİRMİNCİ DÖNEM SERGİSİ ‘SMALL THİNGS İN SİLENCE’ KA ATÖLYE’DE

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Açık Atölye’nin yirminci dönemi, Ka Atölye’de düzenlenen sergiyle tamamlandı. Hanieh Fatouraee, Duygu Gören, Efsun Polat Koyuncu ve Tuğba Manav’ın eserlerinin yer aldığı ‘Small Things in Silence’ sergisi 21 Ocak’a kadar ziyarete açık. Katılımcılarına fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanmanın adımlarını atmayı öğretmeyi hedefleyen atölye bu yıl ‘Small Things in Silence’ ismiyle Japon fotoğrafçı Yamamoto Masao’ya ‘selam gönderiyor.’

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Katılımcılarına fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanmanın adımlarını atmayı öğretmeyi hedefleyen, üretim odaklı bir atölye olan Açık Atölye’nin yirminci dönemi, Ka Atölye’de düzenlenen sergiyle tamamlandı. Hanieh Fatouraee, Duygu Gören, Efsun Polat Koyuncu ve Tuğba Manav’ın eserlerinin yer aldığı ‘Small Things in Silence’ sergisi Ka Atölye’de 21 Ocak’a kadar ziyarete açık.

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Ka Atölye’nin kurucusu ve direktörü Oğuz Karakütük, aynı zamanda Açık Atölye’nin de danışmanlığını yapıyor. Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte, Açık Atölye’yi 2012 yılından beri yürüttüğünü söyleyen Karakütük, atölyeyi şöyle anlattı:

“Birazcık daha fotoğrafta ilerlemiş, gittiği yerlerde güzel fotoğraf çekmekten sıkılmış ve fotoğrafı birazcık daha ifade biçimine dönüştürmek isteyen, bu alanda kendisine bir kariyer planlayan insanların katıldığı bir atölye. Fotoğraflı bir hikaye, bir anlatı oluşturmak isteyen insanların işlerine baktığımız çoklukla.

Sonrasında herkesin de yine bir kavramdan hareketle bir anlatı oluşturduğu bir atölye. Teorik ve pratik diye iki bölümü var aslında atölyenin. Teorik bölümde daha en başta estetik, temel tasarım, belgesel fotoğraf, deneysel fotoğraf, çağdaş fotoğraf akımları gibi başlıkları hep inceliyoruz, konuşuyoruz. O başlıklarda üreten sanatçıların işlerine bakıyoruz. Sonrasında ikinci bölümde ise herkes kendisi için belirlenmiş bir alanda çektiği fotoğrafları, ürettiği işleri, onlarla yaptığı kurguyu anlatıyı kendisine ayrılan yüzeyde kurgulamaya çalışıyor.

EFSUN POLAT KOYUNCU

KARAKÜTÜK: “BU SERGİDE DE JAPON FOTOĞRAFÇI YAMAMOTO MASAO‘YA SELAM GÖNDERİYORUZ”

Dört ayrı kişi var, her birinin ayrı bölümleri var. O bölümlerde herkes kendi hikayesini açmaya, anlatmaya çalışıyor. Her açık atölye sergisinde çok sevdiğimiz bir fotoğrafçıya bir selam gönderiyoruz. Bu sergide de Japon fotoğrafçı Yamamoto Masao‘ya selam gönderiyoruz. Onun ‘Small Things in Silence’ diye bir işi var. Bu iş de isim olarak oradan aslında sadece bir bağlantı kuruyor. Masao’nun fotoğraf dili, çektiği fotoğraflarla doğrudan bir bağ, bir çizgi kurmaya çalışmıyoruz ama onun kullandığı başlığı herkes kendisine bir referans olarak aldı. İpucu gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. O ipucundan hareketle herkes kendi hikayesini oluşturdu. Atölyede 10-12 hafta teorik olarak konuşuyoruz tartışıyoruz daha temel prensipler üzerine düşünüyoruz, başka örneklere bakıyoruz. Sonrasındaysa üretim kısmı geliyor.”

Her yıl iki atölye yapmaya çalıştıklarını söylen Karakütük, “Genellikle ocak ve nisan gibi iki periyodumuz oluyor” dedi.

DUYGU GÖREN

GÖREN: “KENTTEKİ MEKANLARI KONU EDİNEN BİR PROJE”

Atölye katılımcılarından Duygu Gören, ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Sekiz, dokuz senedir fotoğraf çektiğini söyleyen Gören, sergide yer alan ‘Sarsıntılar’ isimli serisi ile ilgili şunları söyledi:

“Atölye süreci çok keyifliydi. Önce teorik bir kısım vardı orada çokça fotoğraf, fotoğraf ve gerçeklik, fotoğrafın ifade ettikleri üzerine konuştuk. Sonra proje kısmı da çok birbirimizi beslediğimiz ve ürettiğimiz bir süreç olarak geçti. Çok keyifli bir süreçti benim için.

Benim serimin adı ‘Sarsıntılar.’ Biraz aslında şu an içinde bulunduğumuz bu sıkışmışlık durumuyla bir karşı koyuş hali arasında gidip gelen görüntülerden oluşan bir seri. Daha çok kentteki mekanları konu edinen, benim onları bulup biriktirip bir araya getirmemle şekillenen bir proje diyebilirim.”

Maliye Bakanlığı’nda gelir uzmanı olarak çalışan Tuğba Manav da fotoğrafla sekiz yıldır hobi olarak ilgileniyor. Açık Atölye ile fotoğrafta kendini ifade etmeye başladığını söyleyen Manav, sergide yer alan işlerini şöyle anlattı:

MANAV: “BİRÇOĞU GEÇMİŞTE ÇEKTİĞİM FOTOĞRAFLAR”

“Normal fotoğraf çekmek artık bana yetmiyordu. Kendimi fotoğrafla ifade edebileceğimi düşündüğüm için fotoğrafın sanatsal kısmını ya da kendi derdimi anlatmak adına çekimler yapmaya başladım.

Atölye sonucunda oluşan bir sergi. Birçoğu geçmişte çektiğim fotoğraflar. Hani bir araya geldiğinde, durup baktığımızda aslında hep aynı tarzda, aynı dilde çekimler yaptığımı fark ettim. Eklemeler de oldu tabi son birkaç yılda çektiğim fotoğraflar da oldu. Onları biraya getirip bu sergiyi oluşturduk.

Her birimiz kendi derdimizi anlattık açıkçası fotoğraflarda. Benim de kendi iç dünyamda roller arası çatışmada yaşadığım karmaşa vardı ve fotoğraflarım da bir anlamda karmaşayı yansıttığını düşünüyorum. İçimdeki karmaşayı.”

Oğuz Karakütük

POLAT KOYUNCU: “ÇOK KİŞİSEL AMA HERKESİN BİR VARLIK PROBLEMİ VARDIR”

Üç yıldır fotoğrafla ilgilenen müzik öğretmeni Efsun Polat Koyuncu ise sergide yer alan ‘Rezonans’ isimli projesiyle ilgili şunları söyledi:

“Daha çok varlıklarla, bedenlerle, nesnelerle aramdaki o titreşim üzerinden kurdum bağlantısını projemin. Kendi içimde 17 yıl önce geçirdiğim iki yıllık bir bilinçli tecrit gibi, ‘izolasyon’ diye adlandırdığım bir dönemden sonra biriktirdiğim bazı sözcükler, bazı fotoğraflarla bunu anlatmaya çalıştım. Çok içsel bir şey zaten bu proje, çok kişisel bir şey.

Çok kişisel ama herkesin bir varlık problemi vardır. Duygularımızın ortak olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız süreçlerin birçoğunun. Hepimizin deneyimleri farklı ama ortak bir paydamız olduğunu düşünüyorum bu konuda. “