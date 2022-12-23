Açamadıkları kasayı  el arabasıyla götürdüler

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)BAKIRKÖY’de girdikleri işyerindeki kasayı açamayınca el arabasıyla götüren şüphelilerden Adnan K.(28) yakalandı. Şüphelilerin açamadıkları kasayı taşıyarak çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Bakırköy’de 10 Aralık’ta polise başvuran işadamı Yaşar G., işyerine geldiğinde içinde 300 bin lira nakit para ve 20 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, işyeri güvenlik kameralarını incelediğinde 4 hırsızın kasayı el arabasına yükleyerek taşıdıkları anların saniye saniye kaydedildiğini gördü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Adnan K. polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Adnan K.’nın daha önceden benzer suçlardan 45 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Poliste yapılan işlemlerin ardından şüpheli Adnan K. adliyeye sevk edildi. Kimlikleri belirlenen suç ortaklarının yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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