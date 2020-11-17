Aç ve susuz kalan dağ keçilerine ikinci yiyecek seferi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Demre ilçesindeki Aşırlı Adası’nda birinin ölümü, diğerlerinin ise hasta ve zayıf düşmesi üzerine yiyecek ve içecek götürülen dağ keçilerine, ikinci yiyecek ve içecek seferi düzenlendi. Belediye ekipleri tekneyle adaya getirdikleri yonca, yem ve suyu bırakıp, keçileri besledi.

Demre’ye bağlı Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu’nun hemen yanındaki Aşırlı Adası’nda yüzlerce dağ keçisi yaşıyor. Yıllar önce adaya bırakıldıktan sonra sayıları hızla çoğalan dağ keçileri, özellikle adaya turist getiren tekne sahipleri tarafından besleniyor. Yaklaşık 1 ay önce yat kaptanı Yusuf İbrikçi, müşterilerine dağ keçilerini göstermek için Aşırlı Adası’na gittiği sırada dağ keçilerinden birinin öldüğüne şahit oldu. Ölen dağ keçisini gömen Yusuf İbrikçi, keçilerin bu yaz havaların kurak gitmesi, pandemi nedeniyle az sayıda yapılan yat turları nedeniyle adaya yiyecek bırakılmaması sonrası zayıf düştüğünü gördü.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Yusuf İbrikçi’nin çektiği fotoğrafları paylaşmasının ardından Demre Belediyesi harekete geçti. Geçen ay belediye ekipleri adaya giderek, keçiler için yiyecek ve içecek bıraktı. Aradan geçen sürede yat kaptanı Yusuf İbrikçi keçileri izledi. Her tura çıkışında müşterilerini adaya götüren İbrikçi, dağ keçilerinin yiyeceğinin yine bittiğini fark etti. İbrikçi’nin haber verdiği Demre Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı İYİ Parti’li Okan Kocakaya’nın talimatı doğrultusunda hazırlık yaptı. Belediyece satın alınan yonca balyaları, yem çuvalları ve kaplara doldurulan su bir tekneye yüklenerek, Aşırlı Adası’na götürüldü. Belediye görevlileri ve gönüllüler, yiyecekleri alarak, adaya taşıdı. Keçiler yeniden yiyeceğe kavuştu. Yoncalar ve yemler belediyenin yaptırdığı beslenme kaplarına yerleştirilirken, su da kaplara döküldü.

‘HAYVANLAR ADANIN DOĞAL ZENGİNLİĞİ’

Keçileri sürekli izleyerek belediyeye bildiren yat kaptanı Yusuf İbrikçi, “Daha önce buraya müşterilerimle gelmiştim. Bir keçinin öldüğünü görmüştüm. Bu durumu belediyeye bildirdim. Belediye yetkililerimiz sağ olsun buraya yiyecek temin etti. Mevsimin kurak gitmesi nedeniyle ot bulamayan hayvanımız ölmüştü. Şimdi ikinci kez yemini, otunu getirdik buraya. Ben elimden gelebildiğince buraya geliyorum. Yiyecekleri bitmiş. Bunu yine belediyeye bildirdim. Sağ olsun belediye bu konuda hassas. Bu hayvanlar bu adanın doğal zenginliği. Bunları hep birlikte koruyacağız” dedi.

Belediye veterineri Ömer Kocagöz de, “20 gün önce bu adaya gelmiştik. Bu hafta yine geldik. Keçilerin beslemesini, bakımını yaptık. Yem ve su takviyelerini yaptık. Her hafta gelip devam edeceğiz bakımına, beslemeye” diye konuştu.

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