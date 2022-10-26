AÇ AÇINA ÇALIŞIYOR, YOK YOKSUL YAŞIYORUZ

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ekim 2022 sonuçları açıklandı.

Dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda türü ve miktarlarının esas alındığı açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışı harcamalar dikkate alınarak hesaplanan bu sonuçlara göre:

Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırın Ekimde 8 bin 223 liraya kadar çıkarırken, yoksulluk sınırı da 24 bin 513 liraya kadar yükseldi.

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Açlık sınırı ekimde bir önceki aya göre 556 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 1.580 lira artarak 16 bin 290 liraya yükseldi. Ekimde yoksulluk sınırı önceki aya göre da 2 bin 136 lira arttı. Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 515 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 313 lira arttı.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 11 bin 828 liralık artış gösterdi.

Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından hazırlanan Eylül 2022 Açlık ve Yoksulluk sınırı araştırmasının başlığı da “YOKLUK YOK, YOKSULLUK VAR!” şeklinde belirlenmişti.

Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından hazırlanan Eylül 2022 Açlık ve Yoksulluk sınırı araştırmasının sonucu da şöyleydi:

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK % 5,15 ve SON ON İKİ AYLIK % 130,01 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ…

AÇLIK SINIRI 7.245 TL HESAPLANDI ve ASGARİ ÜCRETİN 1.745 TL ÜZERİNDE OLDU!

“YOKLUK YOK, YOKSULLUK VAR!” DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YAPMASI GEREKEN TOPLAM HARCAMA (YOKSULLUK SINIRI) 23.600 TL!

BEKÂR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAMA MALİYETİ 9.470 TL‘YE ULAŞTI!

Her iki araştırmadan da açık ve net olarak görüleceği üzere Türk emekçisi aç açına çalışıyor, yok yoksul yaşıyor!

Bu elbette kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir durum değildir!

Çalışan bir insana bırakın insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabileceği ücreti, karnını doyurmaya yetecek ücreti bile vermeyen patronların ve patronların adaletli bir ücret vermesini sağlayamayan iktidarların ülkede çalışma barışını ve iç huzuru tesis etmesi asla mümkün değildir.

Recep Bey’in bizde market rafları dolu iddiasının arkasında yatan gerçek: Bizim ülkemizde market rafları dolu ama bunun sebebi yoksulluk o boyuta varmış ki vatandaş ancak ucu ucuna idare edebiliyor. Halk aşırı yüksek enflasyona ve her şey çok pahalanacak düşüncesine rağmen marketlere hücum edip gelecekteki ihtiyaçlarını önceden satın alarak market raflarını boşaltamıyor. Hatta vatandaşlar tam tersine normal talebi bile ertelemek zorunda kalıyor çünkü mağazalarda yokluk olmasa da hanelerde yoksulluk var insanların satın alma güçleri feci seviyede düşmüş durumda.

Geçmişte biz Çin ve eski doğu bloku ülkelerindeki çalışanların gelirlerine şaşırır ve bu kadar düşük gelir seviyeleri ile hayatlarını nasıl sürdürebiliyorlar diye merak ederdik. Gün döndü, devran döndü şu anda Türkiye’deki gelirler Çin ve eski doğu bloku ülkelerinin bile çok altına düştü. Onlarda gelirler yükselirken Türkiye’de hızla geriledi.

Türk emekçisini açlık seviyesinin altında ücretlere mahkûm eden AKP iktidarının yarattığı bu faciadan utanması gerekirken hala üst perdeden atıp tutması ise gerçekten de insanın ağırına gitmektedir.