AB’nin aşı pasaportu taslağına ‘utanç belgesi’ tepkisi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TURİZMCİ Recep Yavuz, Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’yi dışarıda tutarak AB içindeki seyahatin önünü açtığı ve 450 milyon Avrupalıya, ‘Sadece AB içinde seyahat edin’ anlamını taşıyan aşı pasaportu taslağının, turizm tarihinin utanç belgesi bile olabileceğini söyledi.

AB’nin aşı pasaportu taslağı uygulaması, turizm sektörünün tepkisine yol açtı. NBK Touristic Genel Müdürü turizmci Recep Yavuz, fiyasko olarak nitelendirdiği kararla ilgili bir rapor hazırladı. Yavuz, gerekli düzeltmeler yapılmazsa AB’nin dijital aşı pasaportunun turizm tarihinin utanç belgesi bile olabileceğini söyledi. Geçen hafta AB ülkelerinin yine somut bir sonuç elde edemediği, ‘3 ay içinde detaylandırılarak, uygulanabilir’ anlamına gelebilecek bildiri yayımladığını söyleyen Yavuz, aşıya değil, oldubittiye getirilmeye çalışılan AB’nin aşı pasaportunun bugünkü şekline itiraz ettiğini kaydetti.

AŞI OLMAYAN TATİLE GİDEMEYECEK

Recep Yavuz, itirazının 7 maddelik gerekçelerini şöyle sıraladı:

“Aşı pasaportu sadece her iki doz aşıyı yaptırmış olan kişilere özgürce seyahat etme imtiyazı sunarken, aşı sırası gelmemiş milyonlarca insanı mağdur ediyor. Avrupa’da aşılama süreci beklendiği gibi ilerlemiyor. Yeterli aşı olmaması, bazı ülkelerin personel sıkıntısı, sürecin hızını yavaşlatıyor. Şu ana kadar Fransa ve Almanya nüfusun ancak yüzde 5’ini aşılayabildi. Merkel, 21 Eylül’de Alman halkının tamamına aşı sırasının geleceğini söyledi. Yaz dönemi geldiğinde aşı olmamış ama tatile gitmek isteyen milyonlarca insan olacak. Komşusu tatile giderken aşı sırası gelmediği için evinde hapsolan insanlar bu uygulamaya tepki verecek.”

SADECE AB ÜLKELERİNE SEYAHAT

“AB aşı pasaportu sadece AB ülkelerine seyahati mümkün kılıyor. Düşünülen belgenin adı, AB Dijital Aşı Pasaportu. AB bu kararıyla AB içindeki seyahatin önünü açarak, 450 milyon Avrupalıya, ‘Sadece AB içinde seyahat edin’ demeye getiriyor. Taslak metinde aşı pasaportu olanların AB ülkeleri dâhilinde karantina olmadan serbestçe seyahat edebileceği belirtilmiş. AB dışındaki İsrail, İngiltere, Rusya gibi potansiyel ülkelerle ikili görüşmeler yapılıyor. Türkiye dışarıda tutuluyor.”

AŞILARA ONAY SÜRECİ BELİRSİZ

“Aşı pasaportu şu ana kadar sadece AB’nin kabul ettiği BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarını kabul ediyor. AB ülkeleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından izin verilmiş olan Sinovac, Sputnik V gibi aşılara henüz onay vermedi. Onay verip vermeyeceği belirsiz. Zaten onay sürecinin uzun sürmesi Avrupa içinde de eleştiriliyor. Böylelikle süreç uzayıp sezonun sona kadar taşınabilir. Bu durumda da Türkiye dışarıda tutuluyor.”

YA AŞI OLACAKSIN YA TATİLE GİDEMEYECEKSİN

“Aşı pasaportu, turizmi; aşı olmak istemeyenlere bir yaptırım olarak kullanıyor. 3 ay içinde aşı pasaportunun hazırlanacağı söylendi. Neden zamana karşı yarışılan korona sürecinde sadece hangi aşı, ne zaman ve kaç doz yazacak olan bir belge ya da QR yazılımı için 3 ay beklenecek. Açıklama olarak software yazılımı öne sürülüyor. Bu Avrupa’da aşı olmak istemeyen tahminimce 80-100 milyon insana bir gönderme gibi geliyor. Aşı olmayanın cezası tatile gitmemek olacak. Ya aşı olacaksınız ya tatile gidemeyeceksiniz.”

ÇOCUKLARIN SEYAHATİNE ENGEL

“Aşı pasaportu, bu haliyle çocukların seyahatine de engel. 15-16 yaş altı çocuklara aşı yapılamadığı için Avrupa’da yaklaşık 100 milyon çocuğun aşı pasaportu olmayacak. Bu durumda çocuklar aileleriyle aşı olmadan seyahat edecekler ya da hiç seyahat edemeyecekler. Bu belirsizlik aileleri de etkileyecek. Bu konuda net bir açıklama yok. Avrupa’da çocuklar en çok hangi ülkede tatil yapıyor? Burada da Türkiye dışarıda tutuluyor.”

BİLİMSEL DEĞİL

“Aşı pasaportu, bilimsel bir çalışmaya dayanmıyor. Avrupa’da aşı süreci birkaç hafta önce başladı ve ikinci dozlar daha yeni yapılıyor. Bu kişilerde koruyuculuk somut olarak ispatlanmadı ve bu tamamen zamana bağlı bir konu. Hal böyleyken aşılananları sorunsuz, aşı olmayanları vebalı gibi görmek etik olarak eleştiri konusu. İnsanların aşılı, aşısız diye işaretlenmeleri bu kritik süreçte moral motivasyona zarar verecektir. Aşı olmuş iki turist Mayorka’da hayatını kaybederse ne olacak?”

AŞI PASAPORTU DELİNİYOR

“27 ülke günlerdir konuya hazırlık yapıp ortak bir çözüme çalışırken, bazı ülkeler AB ülkelerinden gelen turistlerin kendilerine yetmeyeceğini öngörüyor. Bu ortak çalışmayı delerek, AB dışındaki ülkelerle ikili anlaşmalar yapıyorlar. Yunanistan, İsrail ve İngiltere ile Güney Kıbrıs, Rusya ile görüşmeler yaptı. Yani AB yaptırımlarına takılıp Türkiye’ye gelebilecek İngiliz, Rus ve İsrailli turiste kancayı taktılar. İspanya da birtakım görüşmeler içinde. Avusturya, Danimarka ve İsveç kendi başlarına ilerliyor. Yine Türkiye dışarıda tutuluyor.”

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