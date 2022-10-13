Abidin Paşa Köşkü, ‘Kurtuluş Savaşı Müzesi’ olacak

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Enes GEYİK- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çankaya ilçesinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı’nın sembollerinden biri olan Abidin Paşa Köşkü, restore edilerek ‘Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne dönüştürülecek.

1886- 1894 yılları arasında Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından yaptırılan ve Çankaya Belediyesi bünyesinde bulunan Abidin Paşa Köşkü’nün ‘Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Abidin Paşa’nın, bu köşkü yaptırdıktan sonra Kurtuluş Savaşı’na kadar kullandığını belirterek, “Kurtuluş Savaşı’nın öncesinde Harbiyeliler savaşmak için İstanbul’dan Ankara’ya geliyor, burada yeni subaylara eğitim veriliyor ve burası askeri anlamda Harbiyelilerin ilk harp okulu oluyor. Burada yetişen 5 bin 107 subay Sakarya Savaşı’na gidiyor ve çoğu şehit mertebesine ulaşıyor. Abidin Paşa Köşkü daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi’ne geçiyor. Belli aralıklarla çeşitli amaçlar için kullanılıyor. 1997’de rahmetli babam Doğan Taşdelen, Makine ve Kimya Endüstrisi’ne buranın bedelini vererek bu köşkü Çankaya Belediyesi’ne kazandırıyor. Bizim mülkiyetimizde olan bu köşk yaklaşık 10 yıl boyunca Ankara Kulübü tarafından kullanıldı. Hukuki bir süreç sonucunda biz tekrar mülkiyetimizde olan Abidin Paşa Köşkü’nün kullanımını hukuki süreç sonunda kazandık” dedi.

‘BURAYI KENDİ TARİHİYLE DE BÜTÜNLEŞTİRECEĞİZ’

Abidin Paşa Köşkü’nün Çankaya Belediye’sine geçtikten sonra, köşkü tarihsel geçmişiyle bütünleştirmek için bu restorasyonu gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Taşdelen, “Ankara’mızda maalesef Kurtuluş Savaşı Müzesi yok. Bu kadar büyük bir kahramanlıkla, emperyalizme karşı mücadeleyle kurulan bir devletin başkentinde kendi Kurtuluş Savaşını anlatan bir müzenin olmaması çok büyük bir eksiklikti. Biz de seçimlerde demiştik ki; biz bir Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacağız ve dediğim gibi buranın da hukuki süreci bitip kullanımı da bize geçtiğinden dolayı şimdi bu Kurtuluş Savaşı Müzemizi Abidin Paşa Köşkü’nde açacağız. Burayı kendi tarihiyle de bütünleştireceğiz. Kendi tarihi burada tekrar buram buram kokacak” diye konuştu.

‘ANKARA’MIZ ÇOK GÜZEL BİR HİZMETE KAVUŞACAK’

Restore edilecek köşkün son teknoloji ile donatılacağını dile getiren Taşdelen, “Yapacağımız, Kurtuluş Savaşı Müzesi bildiğiniz gibi bir müze değil. Son teknoloji ile donatılan, son teknoloji ile bütünleşen yeni nesil bir müze olacak Kurtuluş Savaşı Müzesi. Yani yaşayacak. Çocuklarımız ve bizler buraya geldiğimizde, o tarihi teknoloji sayesinde yaşayacağız. Ankara’mız çok güzel bir hizmete kavuşacak. Şimdiden Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzemizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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