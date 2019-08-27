  • Ekonomi
  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Abe: ABD ile ticaret anlaşmasının imzası için çalışmalar hızlanacak
Ekonomi Haberleri

Abe: ABD ile ticaret anlaşmasının imzası için çalışmalar hızlanacak

Editör
Editör

-

95
0

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD ile bir ticaret anlaşması içinçalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

Biarritz’de G7 zirvesi sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Abe, ABD ile Japonya arasında bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere değindi.

Abe, bu amaçla bir anlaşmanın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında imzalanabilmesi için çalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşbirliği içinde olduklarını vurguladı.

Abe ayrıca, ABD ile Çin arasında istikrarlı bir iliştinin sadece bu iki ekonomi için değil, küresel ekonomi için de “çok önemli” olduğunu söyledi ve ekledi:

- Reklam -

“ABD-Çin ticaret müzakerelerinde küresel ekonomide istikrarın sağlanmasına yardım edecek iyi sonuçlar ortaya çıkacağını umuyorum.”

Abe, ekonomi politikasını yönlendirirken ABD-Çin ticari geriliminin Japonya ekonomisine etkisi olup olmayacağını izleyeceklerinin altını çizdi.

Trump da G7 liderler zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşması yapma isteği konusunda samimi olduğuna güvendiğini söyledi ve ekledi:

“Çin’in bir ticaret anlaşması yapmayı çok fena şekilde istediğini düşünüyorum. Çin Başbakan Yardımcısı aradı ve bir anlaşma görmek istedikiğini söyledi.”

- Reklam -
Önceki İçerikStudy UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor
Sonraki İçerikAmgen sedef ilacının haklarını 13.4 milyar dolara alıyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Güncel HaberlerMurat Özbülbül -

SSK’yı Kılıçdaroğlu mu batırdı?

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; Nasıl sağlık bakanlığı, milli eğitim bakanlığı yahut da milli savunma bakanlığı batmazsa devlete ait sosyal güvenlik kurumları da batmaz, batamaz!
Devamını Oku
Yaşam HaberleriEditör -

İşe başlamanın şartı 3 fidan dikmek

Merkezi Bursa'da olan HasTavuk, işe aldığı personeli, 3 fidan diktikten sonra iş başı yaptırıyor. Firmanın halkla ilişkiler müdürü Bircan Özkan, "Personelimizin işe başlaması için birçok şartımız var.
Devamını Oku
Yaşam HaberleriEditör -

Doğal manzaralar fotoğraf stüdyosu oldu

Gaziantep’te gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için seçtiği yeni adresler doğa güzellikleri ve farklı mekanlar olmaya başladı.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı

İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimlerden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen...
Devamını Oku
YazarlarNuri Kayış -

Gecikmenin 5 nedeni

Ali Babacan başkanlığında bir parti kurulması bekleniyor.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Popülizm ile ancak buraya kadar

İki gün önce saat gece 2 civarında dolar 6.49 TL’ye kadar çıktı ve hemen akabinde 5.83 dolaylarına kadar geriledi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Özel RöportajMehmet Akgün -

Üreticiden aracısız doğal ürünler panayırı

Çiğdem Mahallesi'nde gerçekleştirilen Doğal Ürünler Panayırı mahalleli tarafından çok sevildi. Üreticiden aracısız olarak doğrudan vatandaşlarla buluşan doğal ürünlere ilgi yoğun oldu.
Devamını Oku
Özel HaberEmre Yılmaz -

Unutulmak çağ dışılıktır

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Ekonomi Haberleri

Amgen sedef ilacının haklarını 13.4 milyar dolara alıyor

New York merkezli ilaç şirketi Bristol-Myers Squibb Co, Kaliforniya merkezli biyofarmasötik şirketi Amgen'in, Celgene Corporation tarafından üretilen...
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor

British Council, Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş mezunlarını, Study UK Mezun Ödülleri ile kutluyor.
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Almanlar hikayesi olan Türk ürünlerinin peşinde

Gıda sektöründe üretim yapan iş insanlarıyla Almanya’da faaliyet gösteren tedarik ve perakende firması IBIS temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi.
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Bankası 95 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk tarafından, “siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonu ile kurulan Türkiye İş Bankası, 95. yaşını kutluyor.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR