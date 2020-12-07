ABD’ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da, gen tedavisi için gerekli 2 milyon 400 bin dolar toplanan ve dün tedavisi için ailesiyle yola çıkan SMA hastası Demir Ali Bayraktar (1,5) ABD’ye ulaştı. Uçakta kaptan pilotun küçük çocuk için şifa dileklerini içeren anonsu, yolcuları duygulandırdı.

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ile zayıflığına yol açan ve Türkiye’de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığın teşhis edildiği Demir Ali Bayraktar’ın yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak, vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla vücutta iki taraflı güçsüzlüğe yol açan SMA Tip-1 hastası Demir Ali, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Demir Ali’nin annesi Ezgi ve babası İbrahim Kubilay Bayraktar, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Demir Ali’ye hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece ABD’de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Bayraktar çifti de oğulları için haziran ayında sosyal medyada hesap açarak, yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda iş insanı, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeninin destek çağırısında bulunduğu Demir Ali’nin gen tedavisi için gerekli olan para 3 ayda toplandı.

KAPTANIN ANONSU DUYGULANDIRDI

Demir Ali Bayraktar, ABD’de uygulanacak tedavi için dün ailesiyle birlikte Ordu-Giresun Havalimanı’na gitti. Tarifeli uçakla ilk olarak İstanbul’a giden Bayraktar ailesi, buradan ABD’ye hareket etti. Küçük çocuk için kaptan pilotun şifa dileklerini içeren anonsu yolcuları duygulandırdı.

‘ABD’YE ULAŞTIK’

Yaklaşık 10 saatlik yolculuk yapan Bayraktar ailesi, bugün Boston Logan Uluslararası Havaalanı’na ulaştı. Bu anları ise anne Ezgi Bayraktar, sosyal medyadan paylaştı. Anne Bayraktar, Boston Havalimanı’na indiklerini belirterek, sorunsuz uçuş gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bayraktar, “Demir Ali son derece mutlu. Türk Hava Yolları bizi daha uçaktan inmeden karşıladı. Çok sorunsuz bir geçiş yaptık Amerika’ya. Vizeleri kontrol etme gibi işlemler 2 dakika sürdü. Türk Hava Yolları sayesinde hızlı geçiş yaptık” dedi.

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