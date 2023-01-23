Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam bugün hepsini işe alırım

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Altur’da direksiyona kadın eli değecek

İSTANBUL, (DHA) – Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak işe alımlarda kadınlara öncelik vereceğini belirterek, “Yeni dönemde şoför ihtiyacımızı kadın istihdamı ile karşılamak istiyoruz. 1000 kadın şoför bulsam 1000’ini de bugün işe alırım” dedi.

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Personel taşımacılığı markalarından Altur Turizm, istihdamda inovatif bir adım atmak üzere çalışmalara başladı. Firma yakın gelecekte şoför ihtiyacını kadın istihdamıyla karşılamayı planlıyor.

“1000 KADIN ŞOFÖR OLSA 1000’İNİ DE BUGÜN İŞE BAŞLATIRIM”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak şunları söyledi:

“Biz Altur olarak filomuza dahil ettiğimiz her araç için iki şoför arkadaşımızı istihdam ediyoruz. Bu nedenle şoför ihtiyacımız epeyce fazla. Bu dönemde ağırlığımızı da kadın şoförlere vermek istiyoruz. Ekibimizde kadın şoför sayısını artırmak bizi çok mutlu eder. O kadar ki 1000 kadın şoför bulsam 1000’ini de hemen bugün işe başlatırım.’’

“KADIN ELİ DEĞEN HER ŞEY ZARİFLEŞİR”

Albayrak, kadın istihdamı konusunun çok önemli olduğuna vurgu yaparak, ‘’Kadınlar doğası gereği erkeklere nazaran trafikte daha dikkatli araç kullanıyorlar. Ayrıca kadın kendisine daha iyi baktığı ve daha zarif olduğu için kadın eli değen her şey inceliyor ve zarafet kazanıyor. Bu da bizim için bir avantaj” diye konuştu.

“İŞE ALIMLARDA KADINLARA ÖNCELİK VERECEĞİZ”

Albayrak, açıklamasının devamında, “Altur olarak kadın istihdamı konusunda da öncü olmak istiyoruz. Amacımız kadınların ülke ekonomisine katkısının daha da artması. Bu nedenle başta şoför istihdamı olmak üzere birçok alanda kadınlara öncelik vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.