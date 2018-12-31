Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, “Abdullah Avcı’nın başarısı katiyen tartışılamaz. Başakşehir ekibinin taraftarı olsa ihtimal de çok daha farklı yerlerde olur ve daha erken şampiyonluğunu ilan edebilir” dedi.

TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, açıklamalarda bulundu.

VAR sistemi ile alakalı yapılan pozitif ve olumsuz eleştirilerle alakalı olarak konuşan Başkan Dilber, “Hepimizin ortak olduğu bir konu diye düşünüyorum. Bir tek yanılgı payı, futbolun ruhuna aykırı gibi gözüküyor. Beklemeler, oyunun akışını durdurmalar ve gollerden sonraki olan zaman kayıpları… Bunlar futbolu, cümbüşlü bir taraftarı ani sessizliğe büründürüp nasıl sonuçlanacağını bekler bir hale sokuyor. diğer bir heyecanı var fakat bu coşku tribün cümbüşünü azıcık düşürüyor. Adalet açısından baktığımız zaman ise çok pozitif şeyler görüyoruz. Burada ihtimal hakemler azıcık tenkite uğrar. Onların çıkış noktası da, ‘pozisyonu biz gördük fakat makineye bıraktık’, der gibi. Hakemler için azıcık menfi gözükse de hakemlerin o durumuteknolojiye bırakmaları pozitif gözüküyor. Tek unsur adalet ihtimal iyi sağlanacak fakat futbolun cümbüşlü bir çabucak akışını durduracak gibi gözüküyor. Ne taraf artı, ne taraf eksi diye düşünürsek, adalette azıcık yol alırız. Bugün gelinen noktada VAR pozitif sinyaller veriyor” dedi.

“18 KULÜBÜN BAŞINDA DA YERLİ OLMASI BİZLERİ CAMİA OLARAK çok SEVİNDİRİYOR”

Spor Toto Süper Lig’de bütün antrenörlerin yerli olması ve büyük diye tabir edilen ekiplerin performansı ile alakalı gelen soru üzerine ise Başkan Dilber, ”En üst ligimize baktığımız zaman 18 kulübün başında yerli antrenörlerin olması bizleri dernek ve topluluk olarak çok sevindiriyor. Büyüklük diğer bir şey bunu zaman getiriyor. Geçmişte çok konuşulurdu, bu iş Türk insanına teslim edilsin diye. Yerli teknik adamlarımız da bu işi becerir denilirdi. Bugün biz bu işi başardığımızı zannediyorum. Burada bana göre farklı bir unsur ortaya çıkıyor, bizlere güven edilen bu başarıyı, bizlere güven edilen bu itimatı aynı biçimde biz de yerli oyuncularımıza göstermek mecburiyetindeyiz. koşullar ne olursa olsun bizlere gösterilen saygı sevgiyi yerli oyuncularımıza da gösterirsek bu işi iki yönlü halletmiş oluruz. Ülkemizin futbol geleceği için bizlere olan bu itimatı kendi çocuklarımıza vermek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ YÖNETİLİRSEN, YANLIŞ ŞEYLER OLUYORSA SONUÇLARINA KATLANILACAK”

Büyük ekiplerin performanslarının düşüklüğü ve Fenerbahçe’nin durumuna da değinen İsmail Dilber, yanlış yönetilmenin sonuçlarına katlanılması gerektiğini belirtti. Dilber, sözlerini şu biçimde sürdürdü:

“Bir kere hepsi bizim kulübümüz ancak İngiltere’de küme düşmeyen tek takım Arsenal. Bu işin büyüğü küçüğü yok. Yanlış yönetilirsen, yanlış şeyler oluyorsa sonuçlarına katlanılacak. İsme bakarak başarılı veya başarısız dememiz pek bir şey ifade etmiyor. Ortada bir yanlış var ve bu hatası görmeden niye bu durumdayız demek yanlış. bazı şeyler yanlış yapılmış ve oturmamış yerine. noksan olmuş, tamamlanamamış ve bunun karşılığı da bugünkü durum. Bir diğer kulüp yanlış yapmış olduğu zamanligin altına çöküyorsa yukarıdaki büyük takım, çok tecrübeli bir takım da olsa ligin altına doğru gider. Bakıldığında hepimiz Başakşehir’i favori görüyor. İstanbul’da 3 kulübümüz dışında şampiyon olmuş diğer kulübümüz yok. Başakşehir şampiyon olacaksa şampiyon olanlardan birisi de en alta doğru gidebilir. Bu mantıkla bakarsak ikisi de saf ve doğru oluyor. Yanlış yapılan bir yerde faturanın karşılığı her neyse o ödenir.”

“ABDULLAH AVCI’NIN BAŞARISI TARTIŞILMAZ”

Abdullah Avcı ile Başakşehir’in başarısını değerlendiren Başkan İsmail Dilber, teknik adam ısrarının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Kulüp yapısına, kulüplerin ekonomik yapısına bakarsak burada diğer şeyler var. Abdullah Avcı’nın başarısı katiyenve katiyen tartışılmaz. Kim ne derse desin Avcı’nın başarısı muhteşem bir başarıdır. Seyirci baskısı yok diye fakat taraftar ekipleri fena dakikalarda ateşler doğru. Bakıldığında taraftarsız bir kulübün şampiyon olması yadırganır. Başakşehir ekibinin taraftarı olsa ihtimal de çok daha farklı yerlerde olur ve daha erken şampiyonluğunu ilan edebilir. başka kulüplerin yanında Başakşehir Kulübü’nün ek olarak incelenmesi lazım. Kulübün gelirleri, yapılanması ile alakalı tartışılacak farklı bir konu ortaya gelir. Abdullah Avcı’nın başarısı ülkede katiyen yadsınamaz muhteşem bir başarı. Kendisini kutlarım. Onun yanında başka ekiplernde da başarılı olan arkadaşlarımız da var. Sivasspor ve Malatyaspor’un başarılı sonuçları, Bursaspor’da da Samet hocanın genç oyunculara yer vermesi, Trabzonspor ekibinin ise Ünal hoca ile çıkışı ve genç oyunculara yer vermeleri çok önemli faktörler” ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLUNU ÇOK İYİ TANIYAN İNSANLARDAN BİRİYİM”

A Milli Futbol Takımı’nı da değerlendiren Başkan Dilber, “Son yirmi seneye bakılmış olduğu zaman ben de Türk futbolunu çok iyi tanıyan insanlardan biriyim. Biz çocuğumuza güveneceğiz. Burada iki farklı unsur var. yurt dışından getirdiğimiz çocuğumuzu çabucak oynatabiliyoruz fakat yurt içindeki bir çocuğumuzu da ‘tak’ diye kenarda bırakabiliyoruz. Bizim oyuncularımız var. Onlara güven edip güvenirsek, bu oyucuların peşine düşüp kenarda bırakmazsak, biz bu oyuncularla Avrupa’da ve dünyada daima varlığımızı kabul ettiririz. Hep altyapı altyapı deniliyor. Dışarıdan gelen oyuncuların da altyapıları harika mi? Onları da seyrediyoruz ve onların da yaptıkları hataları görüyoruz. yurt dışından gelen evladı cüretle oyuna koyuyoruz fakataltyapıdan yetişen bir oyuncuyu cüretle oyuna sokamıyoruz. Bilhassa kendi hocalarımız oynatırsa bu evlatları biz bu işi başarırız” diyerek sözlerini noktaladı.