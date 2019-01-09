Abdullah Avcı, “Spor Toto Süper Lig kadar Ziraat Türkiye Kupası’nı da önemsiyoruz. Hedefimiz iki kupayı da kazanmak” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir’in teknik yönetmeni Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

3 senedir ligin ilk yarısını lider bitirdiklerine işaret eden tecrübeli teknik adam, bu başarının temel ögelerini paylaştı. Başkan ve yönetim kurulunun kulübün vizyonuyla alakalı olarak önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Abdullah Avcı, “Bununla beraber özellikle istikrar ve sürekliliğin olduğu bir teknik heyet ve oyuncu grubumuz var. Kendi adıma 11 seneye tekabül eden bir durum. Milli takım sürecinin dışında 400 küsür maça çıkmışım bu kulüpte. komple saha içinde oyun, oyuncu kalitesini geliştirebilmek için tüm ekiple beraber çalışmalar yapıyoruz. Sağlık departmanı ayrı, performans departmanı ayrı, çözümleme departmanı ayrı, oyuncu ve maç izleme departmanı ayrı. Buradan bir bilgi akışı ve bununla birlikte gelen verileri karara bağlayıp çalışmalar yapıyoruz. Sürekli gelişim görev tariflerinin komple paylaşılmış olduğu bir organizasyonun içinde gelişen bir futbol ekibi var” dedi.

“SONUÇLANDIRMA SORUNUMUZ VAR, ROBINHO TRANSFERİ BUNUN İÇİN”

Ligin minimum gol yiyen ekibi olmakla beraber en fazla topa sahip olan, en fazla kalecinin ayağını kullanan, en fazla rakip ceza sahasına giren ve özellikle tecrübeli bir kadroları olmasına rağmen en fazla mesafe kat eden bir ekip olduklarının altını çizen Abdullah Avcı, takımın noksan yönleri ve Robinho transferine ait ise “Onun için buralardayız. ancak özellikle sonuçlandırmayla ilgili bir takım sorunlar vardı, ceza sahasına kadar geliyoruz, duruma giriyoruz. Robinho transferi bunun için. Hem kenar oynayabiliyor, hem santrfor oynayabiliyor, 10 numarada oynayabiliyor, evrilirse 8 numarada da oynama durumu var. Bununla birlikte oyuncu profili şunu hissettiriyor; zaten topa sahip olan bir takımız, teknik kapasitesi yüksek dar alanda sorun çözen ve bununla beraber sonuca etki eden oyuncu olmasıyla birlikte bu aktarma bizi düşündürdü, başkanımız da bunu gerçekleştirdi. Şu an her şey pozitif gidiyor ancak bundan sonrası maçlar başladığı zaman performansı belirleyecek. Umarım o kalitesini ekibimizde da yansıtır ve katkı sağlar diye düşünüyorum” ifadelerini paylaştı.

“SERDAR TAŞÇI, OYUN PLANIMIZA UYGUN BİR STOPER”

Ayrıca Serdar Taşçı transferine ait de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Serdar benim Stuttgart’ta oynarken tanıdığım bildiğim ve beğendiğim bir oyuncuydu. Serdar bizim oyunumuza uygun stoperlerden birisi. Yerli ve milletlerarası deneyime sahip olması, Costa’nın gitmesiyle birlikte orada oluşan arada en doğru oyuncu profili o duruyordu. Bir tek handikabı 6 aylık süreçtir. sezon başından itibaren maç oynamadı fakat dün kontrol neticelerini aldığımızda bireysel olarak da bir takımla çalışmış, şu an itibarıyla bir sakatlık yaşamazsa erken dönecek gibi duruyor. sezon başında da düşündüğümüz fakat alamadığımız bir oyuncuydu. Şu an itibarıyla hem bir boşluğu doldurduk, hem oyun planına uygun bir stoper aldık” diye konuştu.

“ARDA ÇOK ÇALIŞIYOR, VE ARZULU”

Arda Turan’ın performansının sorulması üzerine ise görüşlerini dile getiren Abdullah Avcı, “İlk yarıyı esasen Başakşehir Futbol Kulübü’nün üstünden değerlendirdiğimizde yalnızca Arda Turan üstünden değil, Elia gibi Arda gibi Emre gibi, Adebayor’un genel durumuyla ilgili, bu oyuncu havuzundan performans manasında çok faydalanamadık. ancak sistem ve organizasyon, bizi gene yukarıda tuttu. Bunların bu sene ikinci yarı itibarıyla hem performansları hem de takıma katkıları ilk yarıya oranla iyi olacağını, devre çalışmalarının onların yerine da iyi gittiğini düşünüyorum. Arda da bunlardan bir tanesi. Uzun süredir tanıdığım yetenekli bir oyuncu. Performans bunu belirleyecek. Şu an çok çalışıyori arzulu ve arzulu. Umarım bu işler bildiğiniz gibi bir maç oynar, bir asist yaparsın takım kazanır o seni zihinsel olarak yukarı çeker Arda da bu fırsatı bekliyor” şeklinde konuştu. Arda’nın son derece yetenekli olduğunu vurgulayan Avcı oyuncunun sözleşmesine dair ise ilk olarak şu an odaklandıkları noktanın şampiyonluk yarışı olduğunu ve Arda, Edin Visca gibi isimlerin geleceğinin hemen sonra kulübün çıkarları öncelik alınarak değerlendirileceğine işaret etti.

“EMEKLEYEN FAKAT EMEKLERKEN ÇABUK KOŞMAYA BAŞLAYAN BİR TAKIMIZ”

Medipol Başakşehir’in son senelernde ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışında yer almasına rağmen mutlu sona ulaşamamasıyla alakalı de görüşlerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Şampiyonluk kültürü olan kulüpler farklı kulüpler. Biz emekleyen fakat emeklerken çabuk koşmaya başlamış olan bir takımız. Özellikle bence son 2.5 yılın kaçan şampiyonluğu geçen senedir. Ondan önceki sene itibarıyla lige başladığımızda 17 maç yenik devreyi bitirdikten sonra insanoğlu bu hayali kurmaya başladı. O zamanlar ben bu ifadeyi kullanmadım fakat geçen sene kaçan bir şampiyonluk vardı. Sonuna doğru da önde olduğumuz bir yarış vardı. Buradan çıkardığımız hem oyun olarak hem de oyunun dışında buradaki grubun enerjisiyle alakalı. Bu sene itibarıyla azıcık onun üstünde çalışıyoruz. Burada yarışmak kolay değildir, bu yarışlar kültüre sahip ekiplerle yarışmak kolay değil. Oyun içinden azıcık teknik olarak bakan bir teknik adamım. Oyun içinde kalacağız yine. Bunun için de oyunun kalitesini yükseltip sonuçlandırmayı daha iyi yapan, bununla birlikte her insanın odaklandığı tek nokta enerjisi ve birbirine destek olan. Umarım karşılığını alacağız” açıklamalarında bulundu.

“MİLLİ TAKIM DİĞER BİR YERDİR, BU FIRSATLAR DOĞAL Kİ DEĞERLENDİRİLİR”

Daha önce milli takım deneyimi olan ve bu konuda tekrar milli takım ile yollarının kesişmesi ihtimaline ait sorulan soruyu da yanıtlayan Avcı, bunun civarında Türk futboluna dair bakış açısını da yansıttığı açıklamasında, “Sadece milli takımdaki pozitif veya olumsuz sonuçlarla alakalı olarak bakmamak lazım. Türk futbolundaki istikrar niçin yakalanabilir, altyapı ve ligler ile alakalı organizasyonlar niçin yapılabilir, eğitim niçin yapılır uygulanır ve denetlenir? Temelinde buna bakmak lazım. can olarak bakacak olursam, her teknik yönetmene nasip olmayacak bir duygu, çok önemli bir hissi yaşamış bir teknik adamım. Üzüldüğümüz kırıldığımız dakikalar olmasına rağmen bana çok önemli, yaşamımın içerisinde, milletlerarası düzey içerisinde, yönetme ile alakalı çok önemli tecrübeler kazandırdı milli takım. Bundan sonra olur ya da olmaz, olduğunda orası diğer bir yerdir. Bu fırsatlar doğal ki değerlendirilir, konuşulur. Öncelikle kulübüm ile olmak kaydıyla. Geçmişe dönüp baktığımda geçmişinle yaşarsan geleceğini organize edemezsin fakat geçmişten neler çıkarmışsın, neler cebine koymuşsun bunlardır önemli olan. Türk futbolunun sorunu A Milli Takım düzeyi değildir, onların en alttan başlamış olan kulüp ve milli takım bazındaki organizasyonudur” ifadelerini paylaştı.

“BURAK YILMAZ İLE ÖNCEKİ SÜREÇLERDE TEMASIMIZ OLMUŞTU”

Bu sezonki ligi de değerlendiren Avcı, Beşiktaş’ın Burak Yılmaz transferine ait de “Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bu sene lige bu manada özellikle Kemal aynı ile iyi bir takım olan Mustafa Denizli’nin gelişiyle diğer bir oyun oynayan Kasımpaşa var, Evkur Yeni Malatyaspor da Erol Bulut ile önemli bir çıkış yaptı. Burak Yılmaz, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli golcülerden biridir ki benimde daha eskiden genç milli ekiplernden tanıdığım bir oyuncu. ihtimal de Türk futbolunun gol vuruşu konusundaki en net oyuncularından bir tanesidir. Bundan sonraki süreçte rakip olduk başarılar diliyorum. Haftalık bu sonuçlar veya hisler ligin davranışını belirleyecektir. Burak Yılmaz için daha evvelki süreçlerde olmuştu ancak son zamanlarda oyuncunun kendisiyle alakalı bir tasarrufumuz olmadı” dedi.

“TÜRK FUTBOLUNUN TRABZON’A İHTİYACI VAR”

İkinci yarıya Trabzonspor maçıyla başlamış olacak olan Medipol Başakşehir’de bu maçı da değerlendiren Abdullah Avcı, “Türk futbolunun Trabzon’a ihtiyacı var, önemli bir insan kaynağı ve oyuncu havuzuna sahip bir kentten bahsediyoruz. Süper Lig’den tut en alt liglere kadar Trabzon patentli oyuncu sayısı fazladır. Kısa, orta ve uzun solukta doğru bir planlama ile giderlerse şampiyonluklar yaşayabilecek bir takım olacaklar. fakat biz cemiyet olarak sabırsızız. Ünal Karaman’ın orada yakaladığı çıkış var. Yarışın içinde olması Türk futbolu açısından önemli. İlk maçımız onlarla. Trabzonspor ile ne zaman oynarsan oyna keyiflidir, atmosfer güzeldir. İlk maçımızı orada oynayacağız. Umarım iyi oyunların olduğu fakat bizim kazanarak döneceğimiz bir maç olur” diye konuştu.

“KUPAYI ALABİLMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR HEDEF”

Hem lig, hem de Türkiye Kupası’nda iddialı olduklarına değinen Avcı, “Kulüp, tarihinde 2 kupa finali oynadı. İki maçı da penaltı ve uzatmalarda kaybetti. Bizim önceliğimiz lig, ana amaçlarımızdan bir tanesi. Türkiye Kupası’nın hem maneviyatı, hem de prestiji önemli, maddiyatı da var. Derinliği ve birbiriyle yarışı olan bir kadro yapımız mevcutvar. Şu ana kadar kadroyu o biçimde kullandım. Kupa ve lig ekibi var, arada birkaç futbolcu değişiyor. O da bizim amaçlarımızdan bir adedi ki kupadaki maç sayısı azıcık daha azaldı. Kupayı alabilmek bizim için önemli bir hedef. Umarım bunu da gerçekleştiririz” diye konuştu.

“FENERBAHÇE, 100 YILDA BİR YAŞANABİLECEK BİR ŞEY YAŞIYOR”

Fenerbahçe’nin ligdeki konumuna dair de düşüncelerinin sorulması üzerine Avcı, “100 küsür yıllık ihtimal bir-iki kere olabilecek bir süreci şu anda Fenerbahçe yaşıyor. Bunlar futbolun içinde ve tabiatında olan şeyler. Kolay bir süreç değil fakat Fenerbahçe’nin kültürü, geçmişi, oyuncu kadrosu, camiası, potansiyeli ve her şeyiyle elbet buradan çıkacaktır. doğal nereye kadar gidecek, niçin bir başlangıç yapacak? Oyun şöyledir; bir adet kazanırsın, bir adet daha derken diğer bir şeyi düş ettirir sana. O yüzden Fenerbahçe kesinlikle bu işin en önemli renklerinden bir tanesi. ihtimal 100 yılda bir yaşayabileceği bu süre yaşadılar. Bununla alakalı ayrıntıları kendi yönetimleri, teknik heyeti oyuncuları neler yaşadılar bilemem fakat çok nadir olan bir şey onların başına geldi” yorumunu yaptı.

“DÜNYADA FUTBOL NİÇİN DÖNÜŞÜYORSA, HERKES DE BUNA AYAK UYDURACAK”

Özelinde rakipleri iyi çözümleme etmesi ve buna dair maçlarda çözümler geliştirmesiyle tanınan Abdullah Avcı, saha içinde his ve cümbüş kadar bilimsellik ile beraber teknik taktiğin de öne çıktığını aktararak, “Teknik taktik, plan organizasyon bilim çözümleme ne kadar önemliyse bir takımın da takımdaşlığı hissi cümbüşü son derece önemli. Biz bir maça hazırlanırken sınava hazırlanmış olur gibi hazırlanıyoruz. Bunun için de sayılar bir yere kadar verileri kullanabilirsiniz fakat neyi planlıyorsun? Topa mı sahip olacaksın, bekleyecek misin, kim ne yapacak? niçin yönlendirirsin gibi ayrıntılar var. Oyun buna gitti.

Bende ekibimle birlikte bu derse çalışırken, bir sürü ayrıntı ile uğraşırken insanları bilgilendirme, bu oyuna azıcık daha bakış açılarını değiştirebilme, medyanın da bununla beraber bu oyuna bakış açısını sağlayabilmek. Yani bu oyunu esasen ortaya attığımız karmaşık bir oyundan çıkmıştır komple planların santim santim hesapların planlandığı bir oyuna dönmüştür. Ben de bunu bu biçimde ligimizin de yavaş yavaş buna döndüğünü görebiliyoruz. Hem oyuncu kalitesi değişti hem de oyun planlarında da değişiklikler oluyor. Olması gereken bu. Mücadele ettik kazandık ile bu kadar parçayı bir araya getirmeyi bu biçimde anlatamayız. Onun için ben bu biçimde çalışacağım, ümit ederim gelişen dünyada futbol niçin dönüşüyorsa hepimiz de buna ayak uyduracak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR”

Hafta hafta ligin ikinci yarısını değerlendireceklerini vurgulayan Avcı, ligin en yaşlı ekibi olmalarına yönelik eleştirilere ait de her hafta oyuncuların sakatlanma, yaralanma, bitkinlik ve toparlanma ölçümlerinin yapıldığını ve antrenman planlarının buna göre oluşturulduğunu kaydetti. Böylelikle sakatlanma riskini de asgari düzeye indirdiklerini vurgulayan Avcı, antrenman planlamasının iyi yapılması halinde yaştan kaynaklı performans düşüşünün yaşanmayacağını sözlerine ekledi. Takımda aile ortamı olduğunun da altını çizen Avcı, iki kupa finali oynadıklarını ve uzatmalar ile penaltılar sonucunda bu iki kupayı kaybettiklerini söyleyerek, lig kadar kupanın da amaçları arasında olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti.